Shiloh Jolie Pitt deja a Angelina Jolie para irse a vivir con Brad Pitt; ¿qué pasó entre ellas?

El próximo 17 de mayo, la hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt será mayor de edad, por lo que ahora que incluso maneja y tiene su propio automóvil, tomó la decisión de mudarse con su padre, Brad Pitt

Después de protagonizar uno de los romances más épicos de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt se encuentran atravesando por un sin fin de diferencias y discusiones que los han alejado de forma determinante. Debido a un altercado que hubo entre el actor y uno de sus hijosm en el que hubo violencia física de por medio, los seis hijos de la pareja —Maddox, Pax, Knox, Vivienne, Sahara y Shiloh— decidieron irse a vivir con su madre, pero la última de ellas acaba de tomar una drástica decisión relacionada con su padre.

De acuerdo a información obtenida por Page Six, los niños trataron de protegerse unos a otros, pero Pitt terminó estrangulando a uno de sus hijos y golpeando a otro en la cara. “Algunos de los niños le suplicaron a su padre que se detuviera”, señala la demanda. Según los informes, Brad Pitt había estado bebiendo y fue entonces cuando golpeó el techo del avión, sacudió a Jolie por la cabeza y le dijo: “Estas jodiendo a esta familia”. Fue tras este suceso que Jolie le pidió el divorcio a Brad Pitt. Se cree que desde ese momento, los jóvenes decidieron alejarse de su padre.

Shiloh Jolie Pitt deja a Angelina Jolie para irse a vivir con Brad Pitt; así reaccionó la actriz

“Angelina sabe que Shiloh ahora es una mujer y que puede tomar sus propias decisiones”, dijo una fuente la revista In Touch. “Shiloh no está infeliz con Angelina, pero pronto cumplirá 18 años y quiere agilizar las cosas”. Y es que Shiloh es la única de los hijos de la ex pareja que defiende a su padre de las críticas y comentarios negativos, pues las fuentes aseguran que “siempre ha sido la niña de papá".

Afortunadamente, la propiedad de Brad Pitt, ubicada en Los Feliz, en Los Ángelens, está muy cerca de la casa de Angelina Jolie, por lo que “Shiloh puede acercarse en cualquier momento para ver a su mamá y sus hermanos y hermanas”.