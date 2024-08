¿Shakira le da una nueva oportunidad al amor? Es captada en plena cita romántica

¿Se trata de Antonio de la Rua o es un nuevo amor? Usuarios de redes sociales especulan sobre la identidad del supuesto nuevo romance de la colombiana…

Sucedió hace dos años ya, el corazón de Shakira quedó hecho pedazos tras la infidelidad de Gerard Piqué y la colombiana decidió cerrarle la puerta al amor de forma indefinida, aunque a lo largo de este tiempo de duelo han existido varios rumores que la relacionan con diversos nombres como el del piloto Lewis Hamilton, el jugador de los Miami Heat, Jimmy Butler, el compositor y productor argentino Rafael Arcaute, Tom Cruise y hasta su gran amigo, Alejandro Sanz.

Anoche Shakira fue captada en una cena romántica con un misterioso hombre del que aún no se revela su identidad, pero los usuarios de internet no han dudado en señalar a un solo personaje que fuera pieza clave en el desarrollo y la consolidación de la carrera de Shakira, ni más, ni menos que Antonio de la Rua, el gran amor de la celebritie.

La cita se llevó a cabo en el Lido Bayside de The Standard Spa, en Miami la noche del miércoles y aunque podría tratarse de una cita de negocios relacionada con su próxima gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ hasta el momento lo más sonado es que se trata de una cita romántica con su ex, el productor argentino, Antonio de la Rua y aunque se trata de una simple especulación esta emociona a sus fanáticas quienes consideran que la mejor etapa en la carrera de la colombiana sucedió cuando de la Rua era su más grande inspiración.

🌌 Shakira spotted dining at the adults-only Standard Spa hotel in Miami Beach! pic.twitter.com/d6D8C3myxb — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) August 7, 2024

Hasta hace poco tiempo, Shakira reconoció que perdió parte de su esencia, metas y sueños después de haber permanecido 12 años junto a Gerard Piqué, ya que no sólo se mudó a Barcelona para estar cerca del exfutbolista, sino que también puso una pausa de cerca de 7 años en su carrera para atender las necesidades de su familia, por lo que, después de la separación, la colombiana negó estar en busca de un nuevo romance pues prefiere regresar mejor que nunca a la industria musical.