Shakira eligió las 9 canciones más importantes de su carrera ¿Cuáles son?

¿Cuáles son tus canciones favoritas de Shakira? ¿Prefieres los clásicos de los noventa o la nueva versión de la colombiana? Estos son sus éxitos favoritos…

‘Las mujeres ya no lloran’ world Tour está arrasando con todo a su paso, al menos en la Ciudad de México ha logrados seis llenos totales en el nuevo Estadio GNP dejando por detrás a Taylor Swift que tenía el récord con cinco sold out cuando pisó tierra azteca.

Y es que la relación de Shakira con México es un lazo innegable, de hecho, recientemente reconoció que la trompeta de ‘Ciega sordomuda’ es un homenaje al país que tanto le ha dado y que espera recibirla hacia finales de marzo de 2025. ¡Shakira, hermana, ya eres mexicana!

Fue durante una entrevista para GQ Spain que la reina del movimiento de cadera reveló cuáles son las 9 canciones más importante de su carrera, así como la historia detrás de esos hits que marcaron la trayectoria de la artista más importante de América Latina de todos los tiempos.

¿Logras adivinar cuáles son?

Las 9 canciones más importantes en la carrera de Shakira

Hace unos días y a través de sus redes sociales oficiales, Shakira lanzó una convocatoria para que sus fans eligieran los 3 éxitos infaltables en la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ world tour que inicia el 11 de febrero en Sao Paulo, Brasil. ¿Ya elegiste tu top 3?

La cantante, empresaria y activista ya habló sobre sus 9 infaltables, los éxitos que marcaron su carrera y son:

Suerte (Whenever, Wherever)

Con este éxito del 2001 Shakira se lanzó a los brazos del público angloparlante: ‘es una declaración de amor a la persona con la que estaba en ese momento, que le hice y le dediqué muchas canciones’.

La tortura

No podría faltar el éxito que celebro con su mejor amigo, Alejandro Sanz, con quien incluso la han relacionado sentimentalmente en varias ocasiones: ‘Nos dejó muchas satisfacciones y una amistad que, más que una amistad, es una hermandad de años’.

Estoy aquí

Forma parte de uno de los discos más entrañables de Shakira, se trata de ‘Pies descalzos’ lanzado en 1996, el álbum es tan significativo que incluso su asociación civil lleva ese nombre.

Hips Don’t Lie

Las caderas no mienten y no existen en este mundo caderas más sinceras que las de Shakira, además, la canción que vio la luz en 2006 fue una inolvidable colaboración con Wyclef Jean que pertenece al disco de Fijación oral vol. 2.

Inevitable

La noche más estrellada de mi vida entera, durmiendo en chinchorros, en menos de 15 minutos teníamos todo, fue como si me la hubieran dictado. Así describió Shakira aquella noche en la que escribió Inevitable, el éxito de 1998 que pertenece al álbum ¿Dónde están los ladrones?

Ciega, sordomuda

Durante la misma entrevista que Shakira concedió a GQ Spain, la colombiana reconoció que tiene un lazo muy importante con México, por ello ‘Ciega Sordomuda’ es un tributo al país a través de los arreglos de trompeta que ella misma diseñó.

Loba (She Wolf)

La composición es un proceso muy espontáneo del inconsciente, he escrito canciones soñando, a veces tienen sentido y otras no. Ahí encuentro el arquetipo de la mujer salvaje, con el que resueno y me siento identificada.

Chantaje

Shakira y Maluma lograron una espectacular colaboración en 2016, de hecho, ambos han declarado admirarse mutuamente por ser de los artistas colombianos contemporáneos más importantes de los últimos tiempos.

Bzrp Music Session Vol. 53

La canción que marcó el regreso de la Loba herida en 2023 logró más de 15 millones de reproducciones en 24 horas, con ella rompieron 4 récords Guinnes y desde entonces Shakira se ha vuelto imparable.