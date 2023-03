Primero que nada —y antes de gritar de emoción— aclaremos que estos rumores y supuestos avistamientos no están confirmados al 100%. Ahora sí, continuemos con el chisme:

Zayn Malik y Gigi Hadid tuvieron una relación durante varios años, sin embargo, algunos meses después de tener a Khai, su primera hija juntos, el ex integrante de One Direction y la modelo decidieron continuar con la paternidad por separado. Aunque ya no tienen un vínculo romántico, los artistas siguen llevando una buena relación por el bienestar de su hija.

Por su lado, Selena Gomez mantuvo una relación intermitente con Justin Bieber ¡durante 10 años! Fue hasta el 2018, cuando se dieron una última oportunidad, que los cantantes tomaron la decisión de ponerle punto final a su inestable noviazgo. Tan solo algunos meses después, el canadiense se casó con Hailey Bieber, mientras que Selena continúa soltera.

Ahora, ¿por qué Zayn y Selena están siendo vinculados de forma sentimental?

Selena Gomez y Zayn Malik son vistos besándose y desatan rumores de romance

De acuerdo a People, un testigo vio a Malik y a Gomez en una cita romántica en Nueva York. Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok compartió un mensaje de texto con una amiga, quien aseguraba que ella misma atendió a la supuesta nueva pareja en un exclusivo restaurante de Nueva York, pues ambas trabajan en los establecimientos a los que asisten las celebridades más famosos de Hollywood.

“Selena Gomez y Zayn entraron al restaurante tomados de la mano besándose y los senté”, dice el mensaje de texto.

Otro detalle que los usuarios notaron, es que Zayn solo sigue a 18 personas en Instagram, entre las cuales se encuentra Selena Gomez.

Hasta el momento, la noticia no ha sido confirmada ni desmentida por los cantantes.