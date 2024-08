¿Selena Gomez reaccionó al nacimiento del hijo de Justin Bieber?

¿Cómo reaccionó Selena Gomez ante la noticia de que su ex novio, Justin Bieber, ya es papá?

Justin Bieber y Hailey Baldwin protagonizan una larga historia de amor que se ha convertido en la favorita de muchos fanáticos. A pesar de que parecía que el canadiense y Selena Gomez estaban hechos el uno para el otro, pues mantuvieron un intermitente y turbulento romance durante 10 años, Hailey fue quien se terminó robando el corazón de Bieber, aunque cuando se conocieron en el 2009, la modelo y el cantante no demostraron interés alguno.

Sin embargo, Hailey y Justin terminaron casándose en septiembre del 2018 y actualmente acaban de darle la bienvenida a su primer hijo juntos.

¿Selena Gomez ya se pronunció ante el nacimiento del hijo de Justin Bieber?

Fue a través de Instagram que Justin Bieber compartió la noticia que todos sus fanáticos esperaban con ansias: ya nació su hijo al lado de Hailey Baldwin.

“Bienvenido a casa Jack Blues Bieber”, escribió para titular la foto del pie de su bebé.

Una de las preguntas que se han hecho los internautas es: ¿cómo reaccionó Selena Gomez ante la noticia? Resulta que la intérprete de Lose You To Love Me no ha comentado la publicación de Bieber, además de que no se ha hecho presente en sus redes sociales con ningún tipo de publicación que pudiera ser tomada como una reacción ante el nacimiento de Jack Blues Bieber.