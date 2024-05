Selena Gomez ya no cuenta con ninguna publicación relacionada con Justin Bieber, ¡mira cuál fue la última que tenía en Instagram!

Selena Gomez y Justin Bieber se encuentran en una relación formal con Benny Blanco y Hailey Baldwin, respectivamente. Los cantantes mantuvieron un romance intermitente durante 10 años, al cual le pusieron punto final en el 2018. Tan solo algunos meses después, el canadiense se casó con Hailey y Selena lanzó Lose You To Love Me, un tema musical dedicado a Bieber, en el cual hace referencia a que la cambió por la modelo en tan solo dos meses.

Lo di todo y todos lo saben.

Entonces me derribaste y ahora se nota

En dos meses nos reemplazaste

Como si fuera fácil

Me hizo pensar que lo merecía, dice parte de la canción.

Por lo mismo, ahora que se dio a conocer que Justin Bieber y Hailey Baldwin se convertirán en padres, los internautas comenzaron a preguntarse cómo reaccionó Selena ante la noticia. Resulta que la intérprete publicó algunas historias en su cuenta; en una de ellas aparece tomando la mano de su novio, Benny Blanco, por lo que se cree que trató de mandar un mensaje de que se encuentra traquila con el hecho de que Justin se convertirá en padre.

Selena Gomez borró el último recuerdo que conservaba de Justin Bieber en su Instagram

Los fanáticos también se dieron cuenta de que Selena eliminó la última publicación que conservaba de Justin Bieber en su cuenta de Instagram. Fue el 1 de marzo de 2018 cuando la artista publicó la última felicitación de cumpleaños dedicada al intérprete de Yummy.

“El 1 de marzo de 1994 nació alguien que conozco y que resulta ser súper cool. Boom”, escribió Selena. En el post aparece la cantante con una fotografía instantánea de Justin Bieber en la frente.