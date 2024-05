¿Por qué la entrevista de Martha Debayle a los protagonistas de Los Bridgerton 3 se está viralizando en redes sociales? Te lo explicamos...

La primera parte de la tercera temporada de Los Bridgerton ha sido todo un fenómeno en Netflix. Esta vez, la trama se centra en el romance de Colin Bridgerton y Penelope Featherington, quienes pasan de tener una gran amistad a experimentar un intenso romance que se consolida con la escena mas apasionada e íntima de los primeros episodios.

Debido al revuelo que ha tenido la serie, algunas personalidades del mundo del espectáculo tuvieron la oportunidad de entrevistar al elenco de Los Bridgerton, y uno de los encuentros que más dio de qué hablar fue el de Martha Debayle con Nicola Coughlan y Luke Newton.

Se viraliza la entrevista que le hizo Martha Debayle a los protagonistas de ‘Los Bridgerton 3'

La talentosa empresaria mexicana, Martha Debayle, compartió una parte de la entrevista que le hizo a los protagonistas de la tercera temporada de Los Bridgerton, Nicola Coughlan y Luke Newton, y se viralizó por haber contado cómo ha “afectado” la serie a su relación de pareja.

“No tienen idea de los problemas en mi matrimonio que han sido causados por Bridgerton. Todo empezó en la segunda temporada. Literalmente le puse pausa y le dije: ‘Cariño, no puedo seguir, este matrimonio no puede funcionar’. Y él me dice: ¿Qué te pasa? y yo le dije: Cariño, llevamos 15 años casados y nunca más vamos a sentir lo mismo”, comentó.

Posteriormente también le dijo a Nicola que se identificaba mucho con su personaje, Penelope, debido a que durante su infancia se sintió invisible durante mucho tiempo: “En mi infancia, si hay algo con lo que me identifico contigo es que siempre me sentí invisible y cuando pasé por mi proceso de intentar entender cómo amarme a mí misma de verdad, creo que eso es algo que están pasando ahora muchas mujeres que pueden identificarse con Penelope”.