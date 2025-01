Se filtra audio que aumenta la tensión en la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively

Desde que se estrenó It Ends with Us, la polémica que rodea al cast no ha parado. Desde varias demandas entre Justin Baldoni y Blake Lively, hasta acusaciones de acoso sexual. La lista de conflictos aumenta y ahora se le suma un audio que da otro vistazo a los conflictos entre Baldoni y Lively.

En un mensaje de voz compartido por The Megyn Kelly Show, se puede escuchar al director y protagonista de la película hablar de cómo en la noche de estreno lo enviaron a él y a sus invitados al sótano porque no lo querían cerca del cast.

“En lo que podría haber sido una de las noches más hermosas de mi carrera, literalmente me enviaron al sótano con todos mis amigos y familiares durante más de una hora porque no me permitían que me vieran, ella no me quería cerca de ella ni del resto del elenco.”

Aunque en ningún momento se menciona a Blake, se cree que al hablar de “ella” el director está refiriéndose a su coprotagonista. Este audio se suma al extenso contenido que tiene a los fans y usuarios de redes con opiniones divididas. De momento no se ha hecho ninguna declaración adicional por parte de Baldoni o Blake en relación con el audio.