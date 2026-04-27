Rosalía revela lo que nadie vio de su debut en Euphoria (y casi le cuesta un brazo)

La tercera temporada de Euphoria ha dejado todo tipo de reacciones con sus primeros episodios, y en el nuevo episodio ya hemos podido disfrutar del debut de Rosalía, quien ha dado un salto de los escenarios a los set del intenso drama juvenil de HBO.

Tras su debut como la stripper Magick en el tercer episodio, Rosalía ha compartido algunos videos de su preparación y las lesiones que sufrió para aprender pole dance, la cantante no se guardó nada de esta gran experiencia.

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Rosalía revela escenas nunca antes vistas de su debut en Euphoria

Tras la emisión del episodio tres de Euphoria, Rosalía compartió un emotivo mensaje acompañado de imágenes, en el que relató cómo fue su llegada a la serie y lo significativo que ha sido para ella formar parte de este proyecto.

“Era el primer casting de mi vida y todo era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas”, compartió Rosalía con sus fans.

Pero más allá de la emoción de hacer su debut en Hollywood y en una de las series más exitosas del momento, la cantante también ha compartido los estragos de los nervios, la emoción y la extenuante preparación para crear su personaje a la perfección.

“Tendría que aprenderme una coreografía en menos de 48 horas (la que saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios, y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el biceps”, aseguró la cantante española.

Rosalía terminó su emotivo mensaje con un agradecimiento por la confianza del equipo de producción de Euphoria, asegurando que será fan de la serie por siempre.

“Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí. Eternamente fan de Euphoria y agradecidiiiiiiíssssima x esta experiencia”, añadía la catalana en su mensaje.

Un usuario en X destacó que Rosalía logró convertir momentáneamente la cultura estadounidense en algo propio del mundo hispanohablante al expresarse en español dentro de Euphoria, subrayando el impacto de este gesto en una de las series más emblemáticas de HBO Max.