Quién es el artista que puso fin al reinado de Taylor Swift en lo más escuchado internacionalmente

Taylor Swift es la única mujer en la historia que ha encabezado la lista de lo más escuchado durante tres meses, este es el artista que la ha destronado…

Después de 12 semanas encabezando la lista Billboard 200, The tortured Poets Department ha sido desbancado por un rapero norteamericano: se trata de Eminem.

Tan sólo en la primera semana después de su lanzamiento, el último disco de Taylor Swift acumuló 891,34 millones de reproducciones en Estados Unidos por lo que ocupo el primer lugar de la prestigiosa lista desde el primero de abril y ocupo ese sitio durante tres meses, lo que convirtió a Taylor Swift en la primera mujer de la historia en lograr este récord.

Con esto, Taylor Swift batió el récord que impuso Whitney Houston en 1987 cuando su disco ‘Whitney’ se colocó en el primer lugar Billboard 200 durante 11 semanas.

Sin embargo, y pese a la buena racha, Eminem ha llegado a destronar a Taylor Swift con su nuevo álbum ‘The Death of Slim Shady (Coup de Grace)', quien actualmente ocupa el primer lugar de la lista, aunque aún no se sabe si tiene la fuerza suficiente para permanecer en el sitio durante más de tres meses o, quizá, logre romper el insuperable récord del maestro Steve Wonder quien tiene el récord de 13 semanas en el primer lugar de la lista Billboard 200 con el disco “Songs in the key of life” de 1976.