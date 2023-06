El desenlace de la historia de amor de Gael García y Natalie Portman aparentemente fue muy tormentoso, ¡aquí todos los detalles!

Natalie Portman fue víctima de infidelidad por parte de su esposo, Benjamin Millepied, con una activista de 25 años de edad llamada Camille Étienne. La actriz de Hollywood descubrió el engaño del coreógrafo en marzo de este año, y aunque un medio francés reveló las fotografías del amorío entre Camille y Benjamin, Portman decidió perdonar a su marido y darle una segunda oportunidad a su matrimonio.

Natalie Portman reaparece tras hacerse pública la infidelidad de su esposo con Camille Etienne Foto: Getty Images

Este engaño fue motivo para que los internautas recordaran que —aparentemente— esta no sería la primera vez que Natalie Portman es víctima de una infidelidad, pues en la década de los años 2000, varios medios señalaron que, supuestamente, Gael García engañó a la reconocida celebridad.

¿Qué pasó con Gael García y Natalie Portman? Internet recuerda supuesta infidelidad

De vuelta al 2006: Natalie Portman y Gael García protagonizaban uno de los romances más inesperados en Hollywood; los actores se conocieron en el 2003 y comenzaron una relación que se convirtió en la favorita del medio del espectáculo, sin embargo, en el 2006 comenzaron a sonar rumores de infidelidad por parte del actor mexicano. De acuerdo a diferentes revistas, García viajó a Argentina y fue entonces cuando comenzó a especularse que le había sido infiel a Portman con Dolores Fonzi.

En ese mismo año, Portman viajó a Argentina, para —aparentemente— confrontar a Gael García por su aparente amorío, sin embargo, Fonzi reveló en una entrevista para Los Mammones que todo fue sacado de contexto por los medios argentinos.

“La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es ‘Star Wars’”, expresó Fonzi. “Quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes. No llegué a romper nada. Fue más escandaloso todo lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad. “Todo muy sacado de [contexto] Todo muy arriba. Nos perseguían autos, tres autos sin luces. Yo tenía miedo de que raptaran, era el momento de los secuestros exprés. Salía de terapia y estaban tres autos esperándome que me seguían por la ciudad. Fue horrible. Fue horrible de verdad… fue intenso”, finalizó.