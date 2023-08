¿Qué fue de Camille Étienne, la joven de 25 años de edad que se involucró con el esposo de Natalie Portman, Benjamin Millepied?

Natalie Portman está siguiendo los pasos de Shakira y Emily Ratajkowski y decidió no perdonar la infidelidad de Benjamin Millepied, el coreógrafo que conoció en el set de Black Swan en el 2012 y con quien posteriormente llegó al altar. Juntos tuvieron dos hijas y se encontraban en una relación estable, hasta que Benjamin conoció a la activista, Camille Étienne, y comenzó a tener una aventura romántica con ella.

Si bien varios medios de comunicación señalaron que el bailarín estaba sumamente arrepentido de haberle sido infiel a Natalie Portman con la joven de 25 años de edad —quien también resuta ser amiga de Greta Thunberg—, la talentosa actriz de Hollywood decidió no perdonar a su esposo y ha decidido separarse de manera definitiva de él.

Natalie Portman se separa de su esposo; ¿siguen juntos Benjamin Millepied y Camille Étienne?

Natalie Portman fue muy criticada en redes sociales por supuestamente haber perdonado a Benjamin Millepied: “No se han separado y están tratando de resolver las cosas. Ben está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone. Él la ama a ella y a su familia”, se reveló hace un par de meses.

Sin embargo, parece que el matrimonio de Portman y Millepied no volvió a ser el mismo a partir de la infidelidad, pues la protagonista de Amigos con derechos decidió no perdonar a su ex pareja y decidió continuar su camino lejos de él.

De acuerdo a Us Weekly, Natalie y Benjamin decidieron separarse luego de 11 años de matrimonio: “Después de que saliera a la luz la noticia de su aventura, han estado tratando de trabajar en su matrimonio, pero actualmente están distanciados”, reveló una fuente al medio.

Natalie Portman reaparece tras hacerse pública la infidelidad de su esposo con Camille Etienne Foto: Getty Images

¿Benjamin Millepied y Camille Étienne están juntos?

Todo parece indicar que Benjamin Millepied terminó su aventura con Camille Étienne en el momento en que su infidelidad se hizo pública. De acuerdo a diferentes fuentes, fue “una relación de corta duración que ya acabó".

Fue a principios de marzo cuando Natalie Portman descubrió que su esposo estaba teniendo una aventura con una joven, según reveló la revista francesa Voici, la cual también publicó algunas fotografías que evidenciaban la aventura de Camille y Benjamin.