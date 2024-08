¿Qué está pasando entre Ben Affleck y Jennifer Garner? El novio de la actriz está molesto con ella

Tras meses de rumores, la separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ya es oficial. La cantante ha solicitado el divorcio al actor poco más de dos años después de su boda en julio de 2022.

Según People, Jennifer Lopez presentó su solicitud de divorcio ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles y señaló el 26 de abril de 2024 como fecha de separación. Ella misma solicitó el divorcio sin recurrir a un abogado y técnicamente se representa a sí misma. La cantante no reveló si había un acuerdo prenupcial y varias fuentes confirmaron a TMZ que no firmaron ningún acuerdo. “Ella se esforzó mucho para que las cosas funcionaran y está desconsolada”, declaró una fuente a People. “Los niños son la máxima prioridad, como siempre lo han sido”, agregó.

Lopez y Affleck retomaron su romance en 2021, más de 17 años después de que se comprometieran y pospusieran su boda, planificada para septiembre de 2003. La pareja se separó oficialmente por primera vez en enero de 2004.

La petición de divorcio llega después de unos meses de rumores, incluyendo la venta de la mansión de la pareja, salidas por separado sin lucir sus anillos de boda y especulaciones sobre el origen de sus problemas. Lopez viajó este verano sola a los Hamptons y a Italia mientras Affleck se quedó en Los Ángeles, donde se dice que trasladó sus pertenencias de su casa compartida a una casa de alquiler en Brentwood. Asistió sola al estreno de su película de Netflix, Atlas, así como a la Met Gala el pasado mes de mayo. Los artistas incluso unieron sus familias: Affleck comparte tres hijos con Jennifer Garner mientras que Lopez tiene dos hijos con Marc Anthony. Durante su relación, Affleck y Lopez hicieron numerosas apariciones en la alfombra roja y entregas de premios como los Grammy.

¿Qué está pasando entre Ben Affleck y Jennifer Garner? El novio de la actriz está molesto

Tras la crisis matrimonial de Jennifer Lopez y Ben Affleck, el artista se volvió más unido con su exesposa, Jennifer Garner, lo que ha molestado al novio de la actriz de Si Tuviera 30, John Miller. Y es que durante los últimos meses, Garner ha apoyado constantemente a Affleck en lo que se refiere a su separación, un detalle que ha incomodado a Miller.

“Por supuesto que a John le molesta que Jen esté tan concentrada en su ex marido. Se solidariza con lo que Affleck está pasando con JLo. Pero eso no significa que Jen deba ser quien solucione los problemas de su ex marido con su actual esposa. Eso no tiene sentido para nadie”, dijo una fuente cercana de Garner a Daily Mail.

Con información de Europa Press