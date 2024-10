Tras el anuncio que hizo Anne Hathaway sobre su regreso a El Diario de la Princesa 3, los fans se preguntan qué otros personajes estarán de vuelta...

Hace algunos días, Anne Hathaway confirmó de forma definitiva que Disney se encuentra trabajando en la tercera entrega de El Diario de la Princesa.

“Los milagros suceden ✨👑 De regreso a Genovia con @adeleblim @disney @somewherepictures. El cuento de hadas continúa ❤️‍🔥", escribió.

La encargada de dirigir el filme será Adele Lim: “Como fan incondicional del original ‘Princess Diaries’, estoy más que emocionada de ser parte de la vida de la tercera iteración de esta querida franquicia. Esperamos celebrar el poder femenino, alegría y mentoría”, expresó para Variety.

¿Qué actores originales del elenco regresan a ‘El Diario de la Princesa 3'?

Anteriormente, Julie Andrews había dicho para Access Hollywood que era probable que no regresara al elenco de la tercera parte de El Diario de la Princesa, aunque esto no ha sido confirmado: “Probablemente no sea posible en este momento. Soy mucho mayor y Anne, la princesa, ahora la reina, es mucho mayor, y no estoy segura de si [su regreso] sería lo correcto”, reveló la actriz. Hasta el momento tampoco se ha confirmado la participacion de Heather Matarazzo como Lilly, Chris Pine como Nicholas o Hector Elizondo como Joe.

Aún no se han revelado detalles sobre la trama de El Diario de la Princesa 3 ni tampoco de la fecha de estreno.