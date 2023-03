Muchas celebridades han sido víctimas de infidelidad durante los últimos meses, tal es el caso de Shakira, Tammy Parra, Emily Ratajkowski y ahora Becky G. La intérprete de Mayores y Sin pijama se comprometió con Sebastián Lletget hace algunos meses, pero su cuento de amor se tornó en una historia de terror después de que se diera a conocer que el futbolista le fue infiel a la cantante.

Hace algunos días, una usuaria de las redes sociales reveló que Lletget engañó a Becky G con ella:

“Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más”, decía el comunicado.

Prometido de Becky G confirma su infidelidad y pide perdón

Tras las acusaciones, Sebastián no dudó en hacerle frente a la situación y aceptar su infidelidad:

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, expresó el jugador de FC Dallas y agregó que ha luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por su propia negación, orgullo y malas decisiones.

Hasta el momento, Becky G no se ha pronunciado al respecto.