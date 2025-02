Orlando: Guía para comenzar el año con aventuras sin fin

Orlando siempre es garantía de diversión y entretenimiento, pero siempre viene bien una guía para comenzar el año con aventuras y adentrarte en sus secretos: mientras que algunos son bien sabidos, otros son joyas más escondidas, pero igual de fascinantes y, sobre todo, a tu alcance. Te proponemos algunas ideas y spots para que elijas los que te llamen más la atención o hayan pasado desapercibidos, en caso de que esta no sea tu primera visita a la famosa “Ciudad Hermosa”.

El nivel de atención en los hoteles de Orlando es reconocido a nivel mundial por su hospitalidad y servicio, así que es garantía de relajación y paz… aunque para viajeros más intrépidos también ofrecen soluciones divertidas, emocionantes, únicas e inolvidables.

Reservas naturales con visitas guiadas:

King’s Landing, en la reserva estatal Rock Springs Run, ofrece alquiler de kayaks, canoas y tablas de surf de remo, además de excursiones guiadas. Los remadores experimentados también pueden unirse a una excursión de ida y vuelta de 13.6 km que finaliza en la isla Wekiva e incluye transporte en autobús de regreso.

Get Up & Go Kayaking ofrece recorridos en kayak de 2 horas por Rock Springs Run y recorridos guiados por Silver Springs y Winter Park, la ciudad vecina de Orlando. Todos los recorridos se realizan en kayaks sobre aguas cristalinas.

Epic Paddle Adventures ofrece un recorrido de 2 horas por el parque estatal Silver Springs, donde observarás monos, manatíes y otros animales a bordo de un kayak transparente o una tabla de surf de remo. También hay alquileres y gran variedad de recorridos divertidos en el centro de Orlando y a lo largo de la costa atlántica.

Para comer:

The Ravenous Pig, conocido por su enfoque en cocina norteamericana moderna, pero con un toque sureño. Ofrecen platos elaborados con ingredientes frescos y locales, y su menú cambia por temporada. Además, cuentan con una cervecería artesanal propia.

Jack’s Place es conocido por sus carnes y mariscos de alta calidad. Ofrecen una experiencia gastronómica sofisticada con un servicio excepcional y su menú incluye una amplia selección de cortes, mariscos frescos y una excelente carta de vinos.

Crystal River Watersports cuenta con decenas de experiencias en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Crystal River y sus alrededores. Además de excursiones para ver manatíes, aventuras de esnórquel y cruceros turísticos, este centro familiar ofrece clases de buceo, cursos de certificación e inmersiones exploratorias guiadas.

Parques temáticos y atracciones:

Gatorland alberga miles de caimanes y cocodrilos, incluidos caimanes blancos. Desde hace más de 60 años combina un zoológico de mascotas, un santuario de aves, un miniparque acuático, recorridos y actividades al aire libre repletas de acción.

SEA LIFE Orlando Aquarium te permitirá ver de cerca tiburones, rayas, tortugas marinas y muchas especies más, ya que puedes sumergirte en las profundidades del océano para explorar el único túnel oceánico de 360º en Florida, tocar algunas estrellas de mar y anémonas o alimentar a un cardumen de peces.

SeaWorld Orlando es un parque temático marino con atracciones como las montañas rusas Mako, Manta y Kraken; espectáculos en vivo y encuentros con animales marinos, lo cual permite a los visitantes alimentar delfines y ver pingüinos en su espectáculo Antarctica: Empire of the Penguin. Además, organizan eventos especiales y proporcionan experiencias educativas para concientizar sobre la protección de los océanos. Es ideal para familias y amantes de los animales.

Ciclismo

El West Orange Trail cuenta con 35 km de caminos pavimentados que van desde el centro de Apopka hasta Killarney. A mitad del camino está el histórico Winter Garden, donde encontrarás restaurantes, museos, una cervecería y alquiler de bicicletas y patines.

Toho Electric Bike Tours & Rentals renta bicicletas eléctricas en las ciudades cercanas de St. Cloud y Kissimmee, y varios complejos turísticos también ofrecen alquileres y senderos ciclistas para diversión al aire libre.

En el centro de Orlando, el Orlando Urban Trail serpentea alrededor de seis lagos, dos puentes y vecindarios acogedores, como Mills 50®, Ivanhoe Village Main Street , The Milk District y el cercano Winter Park . Es una opción excelente si buscas una escapada urbana, con vías sobre las calles y muchos restaurantes, arte y cultura en cada esquina.

Senderismo y rutas naturales

El Florida National Scenic Trail cubre 2,414 km –desde Panhandle hasta los Everglades– de ecosistemas nativos de Florida y su enorme biodiversidad. En Orlando puedes recorrer la sección de bosques de pinos, pantanos de agua dulce o bosques de robles en sitios como Crosby Island Marsh Preserve , Moss Park y Split Oak Forest Wildlife and Environmental Area, todos ubicados cerca del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO).

Tanto Tibet-Butler Preserve como Oakland Nature Preserve ofrecen diversión al aire libre para familias con senderos interpretativos aptos para niños, centros de aprendizaje práctico y entornos serenos junto al lago, a 30 minutos de Walt Disney World.

El parque estatal Lake Louisa es otra gran opción, con más de 30 km de senderos y 11 ecosistemas distintos. Incluso puedes hacer glamping o pasar la noche en una cabaña con aire acondicionado para vivir una aventura sin complicaciones.

Ala delta y aventuras todoterreno

Disfruta de los cielos de Orlando en un vuelo en ala delta de Wallaby Ranch en tándem. A 25 minutos de Walt Disney World, Wallaby Ranch es el primer parque de vuelo en ala delta con remolque aéreo del mundo: subes a 600 metros de altura y luego saltas con un instructor en recorrido libre de 15 minutos. Incluso puedes aprender a pilotear el planeador antes de regresar a tierra para acampar, hacer caminatas o andar en bicicleta de montaña.

Revolution Adventures es ideal si no te molesta ensuciarte un poco: elige entre vehículos todoterreno, buggies dobles, vehículos anfibios “Mucky Duck” o motos acuáticas Sea Doo para aventuras a alta velocidad por casi un millón de metros cuadrados de naturaleza salvaje.

Estas son apenas unas cuantas opciones del sinfín de ideas y posibilidades que Orlando tiene para ti, pero basándote en ellas te darás una idea de las cosas que puedes ver, hacer y disfrutar en tus próximas vacaciones, así que toma nota y prepara las maletas: la diversión ya está garantizada en Orlando y tú solo debes decidir quién te acompañará en la más grande aventura hasta ahora. ¿Cuándo nos vamos?