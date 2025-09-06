Orlando Bloom rompe el silencio y da primera declaración sobre su separación de Katy Perry

El actor de Piratas del Caribe no tiene más que agradecimiento y respeto por su exprometida

Si una separación nos rompió el corazón, sin duda fue la de Katy Perry y Orlando Bloom, quienes sostuvieron un romance por casi 10 años, recibieron a su pequeña bebé Daisy Dove y estuvieron comprometidos un par de años.

Fue a mediados de junio que se empezó a rumorear una posible separación entre la pareja, pero se evadió el tema por semanas hasta el 3 de julio que se confirmó el fin de la relación por parte de los representantes de la pareja.

Aunque se han dado declaraciones por personas cercanas a ambos, nada se había dicho directamente por ellos, hasta ahora, ya que Orlando Bloom rompió su silencio y sorprendió a sus fans con su primera declaración al respecto.

¿Qué dijo Orlando Bloom sobre Katy Perry después de su separación?

Fue durante su entrevista con el host del programa de televisión Today’s que se le preguntó a Orlando sobre su vida después de los cambios que ha enfrentado, a lo que él respondió:

“Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido. Tenemos una hija hermosa. Y estamos geniales [haciendo referencia a su relación actual con Katy]. Vamos a estar genial. No hay más que amor.”

Más adelante no profundizó en el tema, pero sin duda su respuesta enterneció a los fans de la expareja, ya que si algo están dejando en claro, es que el fin de una relación no es sinónimo del final del respeto y cariño que se puede sentir por la otra persona, en especial si comparte una familia.