‘Observados’: final explicado de la película de terror de Dakota Fanning

The Watchers (Observados), película escrita y dirigida por Ishana Night Shyamalan, hija de M. Night Shyamalan, y basada en el libro de A.M. Shine, ya se encuentra en salas de cine. Las críticas hacia la película han sido en su mayoría negativas, aunque esto no significa que carezca de puntos positivos y de detalles ocultos que pueden pasar desapercibidos. Si ya la viste y quedaste con ciertas dudas, te invitamos a que leas el final explicado de Observados.

La película sigue a Mina (Dakota Fanning), una artista de 28 años, que queda varada en un extenso bosque en el oeste de Irlanda. Mina encuentra un refugio, pero, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños en una especie de casa-búnker donde son observados y acechados por criaturas misteriosas que emergen cada noche de las profundidades. Ellos son los Vigilantes, seres antiquísimos que moran en los bosques y han convivido con la humanidad desde los comienzos de la misma.

Observados está protagonizada por Dakota Fanning (“Once Upon a Time in Hollywood,” “Ocean’s Eight”), Georgina Campbell (“Barbarian,” “Suspicion”), Oliver Finnegan (“Creeped Out,” “Outlander”) y Olwen Fouere (“The Northman,” “The Tourist”).

Final explicado de Observados

Aunque Mina, Ciara y Madeline consiguen salir con vida de la casa, Daniel es asesinado por un Vigilante que ha tomado la forma de John, el difunto marido de Ciara. De vuelta en Galway, Mina visita la oficina del profesor Kilmartin para destruir cualquier información que tuviera sobre los monstruos.

Allí obtiene información sobre las hadas y otros seres del bosque, y descubre que la verdadera Madeline lleva muchos años muerta, y que un hada adoptó su forma. Mina acude a Ciara con la información y se enfrenta a Madeline, que desea matarlas. Mina la convence de que podría encontrar a otros seres como ella, y Madeline decide no matarla.

Lo anterior explica por qué Madeline sabía tanto sobre los Vigilantes, sus escondites y las reglas para mantenerse con vida en el bosque. A diferencia del resto de los vigilantes, Madeline era diferente porque era en parte humana.

Hace mucho tiempo, cuando aún convivían con los humanos, algunos de los Vigilantes tuvieron hijos con ellos. Aunque no está claro cuál de los padres de Madeline era humano, es posible que los otros Vigilantes estén resentidos con ella porque representa a las mismas personas que los desterraron de sus territorios.

Madeline quería escapar de los Vigilantes, pues fue tratada como una anomalía y la hicieron sentir que no era una de ellos. Al final, Madeline utilizó los deseos del profesor Kilmartin en su contra, transformándose en su esposa muerta sólo después de haberlo matado.

WARNER BROS.

¿Por qué Madeline no mata a Mina y Ciara al final?

Madeline adoptó la forma de Ciara con la idea de matar a Mina después de que descubriera la verdad. Sin embargo, Mina sentía cierta compasión por Madeline, pues sabía lo que era sentirse sola y vivir separada de su familia. Todo ello se lo hace saber a Madeline para que reflexione sobre su vida.

El búnker

Madeline sabía desde el principio que el profesor Kilmartin tenía un búnker. Ella era la Vigilante atrapada en el video que grabaron Mina y los demás, así que sabía que existía, pero decidió no decírselo a los demás.

Es posible que Madeline mantuviera el búnker en secreto para que los demás Vigilantes pudieran seguir aprendiendo de los humanos y saber cómo comportarse cuando se reincorporaran a la sociedad.

Tal vez Madeline sentía que les debía ayuda a los otros Vigilantes, a pesar de que ellos la rechazaban y no la veían como una de ellas.