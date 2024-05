Melissa Barrera: todo sobre la nueva estrella del género de terror

Melissa Barrera: dentro y fuera de la pantalla

La trayectoria artística de Melissa Barrera continúa enriqueciéndose gracias a su innegable talento. La artista, originaria de Monterrey, Nuevo León, actualmente es considerada como una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional gracias a su participación en proyectos como Keep Breathing, Club de Cuervos, Siempre tuya Acapulco, Scream 5, Scream 6 y más. Por otro lado, Your Monster, una de sus películas más recientes, incluso la llevó al Festival de Cine de Sundance 2024 y tuvieron que agregar nuevas funciones porque el filme fue todo un éxito y lograron un épico soldout.

A pesar de tener muchos logros acumulados, Melissa Barrera aún tiene grandes sueños por cumplir y se encuentra haciendo todo lo posible para lograrlo, porque en sus propias palabras, ella es una mujer “trabajadora y soñadora”.

No te pierdas todo lo que me contó la actriz, desde cómo fue saltar a la fama, hasta cuál es la película de terror que más miedo le ha dado en la vida.

¿Cómo fueron los inicios de tu carrera y con cuál proyecto crees que diste el gran salto para convertirte en una de las actrices latinas más reconocidas del momento?

Empecé mi carrera en teatro, en Monterrey. Fue cuando hice Romeo y Julieta, mi primera obra profesional, que me pagaron. Fue en ese momento cuando dije ‘a lo mejor sí puedo hacer esto por el resto de mi vida’, pensé que tal vez sí era una forma viable de vivir. De ahí pues empecé a hacer mucho teatro. No sé cuál fue el gran salto, creo que he tenido muchas cosas en mi vida que yo he sentido que son avances importantes y creo que así se debe de sentir siempre, entonces no tengo un monento que te diga ‘ese es’, porque no he tenido ningún fenómeno. Cuando entré a La Academia en México en el 2011 yo sentía que ese era un evento importante porque de ahí me salieron muchas oportunidades. Luego cuando hice mi primera novela como protagonista, que fue ‘Siempre tuya Acapulco’, también sentí que fue una gran oportunidad y que a lo mejor mi vida iba a cambiar. Y pues creo que no cambió, pero lo que sí es que cada cosa que sucede creo que me da más confianza en mí misma para seguir luchando por más. Luego cuando me dieron el primer trabajo en Los Ángeles en la serie ‘Vida’ también dije ‘ya crucé la frontera, entonces ya de aquí para arriba’. Después, ‘In The Heights’ fue mi primer película de estudio grande con Warner Brothers en un papel importante, lo cual también fue un sueño hecho realidad porque además era de mis musicales favoritos. Todo esto es como cuando estás jugando un videojuego y tras una puerta encuentras una llave, así he sentido, es como ir subiendo de nivel en cada oportunidad.

Se acaba de estrenar Abigail, tu nueva película. ¿Cómo es diferente este proyecto de los otros en los que has participado?

Es una película muy única en su género, es una mezcla de comedia y de horror muy especial que la hace un filme demasiado divertido para mucha gente, no nada más para los fans del terror, sino también para gente que a lo mejor no le gusta mucho el terror pero se ríe tanto que dicen ‘sí es el tipo de película que me gusta’. Entonces en ese sentido fue muy padre la experiencia, y creo que también es una película de ensamble, es un proyecto que tiene muy pocos personajes y que todos son importantes. Fue mi primera experiencia haciendo una película así y trabajando con actores que yo ya admiraba de otros proyectos, como Angus Cloud, Kathryn Newton, Dan Stevens y Giancarlo Esposito.

Cada vez te has ido involucrando más en el cine de terror, pero como espectadora, ¿disfrutas ver películas de este género?

Me gustan mucho las películas de terror, pero sí hay ciertas cosas que no me gusta ver, por ejemplo los filmes religiosos, de posesiones demoniacas y de exorcismos. Eso es lo que más me da miedo, yo creo que por crecer muy católica son temas que les tengo mucho respeto y prefiero no ver porque sé que no voy a dormir.

Desde clásicos hasta películas actuales, ¿cuál es la película que más miedo te ha dado?

Saw. Esta película me hizo evitar el género de terror durante mucho tiempo. Era demasiado gráfica, la cortada de pie se me quedó muy grabada, sí dije ‘too much, esto no es para mí’. Y no he visto ninguna de las otras películas de esta franquicia, pero ya regresé a las películas de terror.

Hablemos sobre Your Monster, ¿cómo renueva esta película, que se sumó al Festival de Cine de Sundance 2024, las típicas historias de amor?

Primero que nada es una historia de amor con un monstruo, que es algo que no es común, o sea tenemos La Bella y la Bestia pero la historia de Your Monster es mucho más profunda porque es una metáfora del amor propio y de enamorarte de todo lo que eres tú, de cada parte de tu ser. Es una película que mezcla géneros, comedia romántica, comedia y toques de terror, pero como película independiente que es, con una directora que es visionaria, es un filme que no se puede catalogar fácil en un solo género, pero hemos tenido muy buena respuesta. Estuvimos en Sundance en enero y hasta tuvimos que agregar funciones porque estaban todas llenas y tuvimos soldout.

¿Cuál ha sido el papel que más has disfrutado interpretar a lo largo de tu carrera?

Justo ayer estaba audicionando para otro proyecto nuevo y me di cuenta que normalmente los personajes que disfruto hacer son los que desde que leo el guión siento una conexión con ellos y como que ni siquiera tengo que aprenderme las líneas. Como que hay algo que mi cuerpo entiende del personaje y me hace el trabajo mucho más fácil a mí como actriz. Eso me pasó me pasó con Laura en ‘Your Monster’, con Liv en ‘Keep Breathing’ y con Chama en ‘All The World Is Sleeping’.

¿Cómo te defines no solo como actriz, sino como mujer? ¿Cómo eres fuera de la pantalla?

Soy una mujer tranquila y muy hogareña. Siempre prefiero quedarme en mi casa con mis perros y con mi esposo a salir a una fiesta. Estoy muy conectada con mi voz, o sea siempre digo lo que pienso y alzo la voz por mí, por la gente que quiero, por la causa que me importa. Siempre he sido así y eso a lo largo de mi vida me ha metido en problemas, pero al final siempre me ha conectado con personas que se han convertido en muy buenos amigos y se me han presentado muy buenas oportunidades. Soy muy defensora, tengo complejo de Robin Hood, siempre me gusta defender a la gente.

La exposición que tienen las celebridades en redes sociales en ocasiones es un arma de doble filo, ¿cómo utilizas tu fama para crear conciencia y expresarte sobre temas que son relevantes para ti?

Es verdad que es un arma de doble filo por la sociedad, pero creo que no debería de ser así, sino que solamente debería de ser respetado el hecho de que puedas externar tu posición, ya sea política o social. Hay este prejuicio en la sociedad de que no hables de política y de religión, y eso ha creado mucho miedo y ha provocado mucha gente que tiene poder se crea con el derecho de silenciar las voces de los demás. Para mí, si yo no estoy alineada con mis valores y con mi percepción de lo que es justo o injusto, y si no externo eso, no entiendo cuál es el punto de tener una plataforma de gente que te sigue. Para mí siempre ha sido muy importante usar mi plataforma para hablar de las cosas que me importan, porque para estar en paz conmigo misma, voy a hablar y a alzar mi voz por las injusticias que vea en el mundo.

¿Cuál es tu opinión general sobre la fama?

Creo que la fama también puede ser un arma de doble filo porque le da poder a alguien y muchas veces la gente no sabe qué hacer con ese poder, y cuando eso pasa es cuando se puede volver algo negativo. Creo que ese poder que te da la fama lo tienes que usar no sólo para ti, sino también para ayudar a los demás. Yo soy muy fiel creyente de que entre más das más recibes, entonces por eso creo que hay famosos que sufren mucho, que no saben qué hacer con su fama o que incluso caen en adicciones. Siento que la fama es energía, que si no la compartes y si no la usas para hacer el bien, te carcome.

¿Cuál es tu más grande sueño a nivel profesional?

Hacer un show en Broadway. Desde que empecé en la actuación y en teatro musical, ese era como mi más grande sueño y sigue siendo. Quiero regresar al teatro, quiero ensayar para algo, quiero estar en Nueva York.

¿Qué actor o actriz es tu más grande inspiración y por qué?

Me gustan mucho los los actores y las actrices que hacen algo bueno con con su plataforma, entonces de Angelina Jolie siempre me ha gustado mucho como llevó su carrera, porque ahora también dirige, pero siempre fue embajadora de las Naciones Unidas y ha sido muy consciente de las inequidades del mundo y ha usado su imagen global para que haya un cambio para bien. Eso me inspira mucho. También me gusta mucho Meryl Streep, no solo por su talento como actriz, sino también porque nunca ha tenido necesidad de estar en el ojo público, ella hace su trabajo y vive su vida en privado y eso es algo que me encanta.

¿Cómo te defines en tres palabras?

Trabajadora, soñadora y divertida.

