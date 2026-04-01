Muertes, retrasos y caos: la inquietante teoría que dice que la serie Euphoria está “maldita”

La tercera temporada de Euphoria llegará a HBO Max el próximo 12 de abril; sin embargo, su producción ha estado marcada por diversos conflictos que han alimentado una inquietante teoría entre los fans: la serie estaría rodeada por una supuesta “maldición”.

Entre retrasos, muertes dolorosas e inesperadas y un toque de caos en la producción, se cree que Euphoria es víctima de una maldición, y no paran las especulaciones sobre el próximo golpe.

¿Cuál es la supuesta maldición de Euphoria?

La idea de una supuesta maldición no surgió de la nada, pues con el paso de los años, varios acontecimientos impactantes comenzaron a acumularse alrededor de la serie.

La muerte de Angus Cloud

El suceso más doloroso fue la muerte de Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco, uno de los personajes principales de la serie, el actor falleció en 2023 a los 25 años, generando conmoción entre el elenco y dejando en el aire el destino de uno de los personajes más queridos de la serie.

Para muchos fans, este triste suceso dio comienzo a lo que ellos creen que es la maldición de Euphoria, pues desde entonces, la serie ha sufrido diversos contratiempos.

Retrasos en la producción

La creciente popularidad del elenco ha complicado la coordinación de grabaciones, por lo que HBO les dio flexibilidad para participar en otros proyectos mientras se termina el guión de la nueva temporada.

“La popularidad ascendente de los miembros del elenco ha complicado la coordinación de horarios para la grabación”, resaltaba uno de los comunicados de producción, poniendo de manifiesto los retos logísticos que enfrenta la producción.

Labrinth arremete en contra de Euphoria

El 12 de marzo, Labrinth, encargado de la banda sonora de la serie, anunció en Instagram su salida del universo creativo de Euphoria, un mes antes del estreno de la tercera temporada, un mensaje que se volvió viral por sus críticas directas a la industria musical y a la propia serie.

“Estoy cansado de esta industria, que se joda Columbia, que se joda aún más Euphoria. Estoy fuera”, dijo el cantante y compositor, y hasta el momento, ni los productores de la serie ni la discográfica han hablado sobre la situación.

Para muchos seguidores, la música de Labrinth fue uno de los elementos que ayudó a construir la identidad estética y emocional de Euphoria.