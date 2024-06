Mira los primeros 4 minutos del final de Los Bridgerton 3

A poco más de un mes del lanzamiento de la primera parte de la temporada 3 de Los Bridgerton, la plataforma de streaming ha lanzado los primeros cuatro minutos de la nueva entrega.

El comienzo de la Parte 2 de Los Bridgerton 3 continúa directamente donde terminó la Parte 1, con Colin (Luke Newton) conduciendo a Penelope (Nicola Coughlan), recién comprometida, a la casa de los Bridgerton. “Aunque el mercado matrimonial siga un patrón, a esta autora le gusta más cuando hay sorpresas. Se dice que una sorpresa es en parte secretismo y, en otra parte, velocidad. Y anoche, un anuncio llegó con gran velocidad”, dice Lady Whistledown.

Mira los primero 4 minutos del final de Los Bridgerton 3

La familia la recibe calurosamente cuando se enteran de la noticia, con una excepción: la ex mejor amiga de Pen, Eloise (Claudia Jessie), que conoce su identidad secreta como Lady Whistledown.

Cuando Eloise abandona la habitación, Penelope va tras ella. "¿Mi hermano? ¿Es en serio? ¿Desde cuándo ha estado pasando esto? ¿Desde cuándo tienes sentimientos por él?”, dice Eloise. “Es nuevo, Estoy tan sorprendida como tú", contesta Penelope. Eloise le dice que no puede casarse con él y le pregunta si Colin conoce su identidad secreta. “No, no lo sabe. Eloise, por favor, no se lo digas”, le pide. “Colin no es como Lord Debling. No se irá durante años. Lo descubrirá. Y hasta que no conozca tu verdadero yo, no podrá quererte”, asegura Eloise, mientras que Penelope afirma que se lo dirá ella misma.

Cuando Eloise se marcha, Colin va a buscar a su prometida y le pregunta qué ha pasado. “Está enfadada, es comprensible”, contesta Penelope. “Todo irá bien. Estoy seguro”, apunta Colin.

SNEAK PEEK AT NEW @BRIDGERTON 🚨



Watch the first four minutes of Season 3 Part 2 here: https://t.co/zCH0gMVryz — Netflix Tudum (@NetflixTudum) June 11, 2024

La segunda parte de la temporada 3 de Los Bridgerton constará de cuatro episodios. Completan el elenco Jessica Madsen, Hannah Dodd, Luke Thompson, Golda Rosheuvel, Hugh Sachs, Adjoa Andoh, Daniel Francis, Harriet Cains, Bessie Carter, Polly Walker, Martins Imhangbe y Emma Naomi, entre otros actores.

Por Europa Press