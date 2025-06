Miley Cyrus tenía prohibido cantar las canciones de Hannah Montana

Por catorce años, Miley Cyrus tuvo que alejarse del inicio de su carrera y rompió toda relación con su personaje de Hannah Montana. El programa de Disney Channel que se transmitió durante 5 años, estaba repleto de canciones que Miley interpretaba, bailando y cantando, y ha revelado que tenía prohibido usar esas canciones hasta su reconocimiento como leyenda de Disney en agosto de 2024.

La ruptura de Miley Cyrus con Disney

A pesar de que Cyrus ha demostrado ser mutante y siempre estar evolucionando, su confesión en el podcast de The Ringer muestra su decepción ante el impedimento. Admite que aunque ella no tenía planeado usar las piezas en su carrera fuera de Disney, pues su carrera tomó un giro muy distinto, era desalentador dejar todo ese trabajo atrás.

“Después de que dejé Disney, no se me permitía interpretar ninguna de las canciones de Hannah Montana,” admitió. “No es como que quisiera hacerlo, quiero decir, cantar ‘The Best Of Both Worlds’ entre ‘We Can’t Stop’ y ‘Wrecking Ball’ no habría tenido mucho sentido. Aun así, era triste saber que esas canciones tienen mi voz, mi cara, y no se me permitía cantarlas.”

Hannah Montana sigue viva en Miley

Getty Images

En la ceremonia donde fue reconocida como Disney Legend, recordó con cariño su personaje y mencionó que está contenta de haber tenido aquella oportunidad porque Hannah Montana es una parte importante de su carrera y sigue presente en su vida, como el amor por sus fans.

“Un poco de todo ha cambiado... pero al mismo tiempo, nada ha cambiado en absoluto,” dijo. “Sigo aquí, orgullosa de haber sido Hannah Montana. De muchas maneras, este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans, y a todos los que han hecho realidad mi sueño.”