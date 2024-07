Miley Cirus revela los motivos de su decisión de no tener hijos

Miley Cirus se une a la lista de celebridades que decidieron no tener hijos y explica los motivos que la llevaron a tomar esa postura

Celebridades como Oprah Winfrey, Jennifer Aniston y Renée Zellweger han hablado en múltiples ocasiones sobre la exigencia y la presión que ejerce la sociedad sobre las mujeres que deciden no tener hijos.

A este listado de mujeres ahora se une Miley Cirus, quien afirmó en entrevista para la revista W magazine que a sus 31 años aún no sabe si quiere ser mamá y cuáles son los motivos de su decisión por un no.

Y es que no sólo se trata de interrumpir la carrera que con tanto trabajo ha labrado la cantante de Flowers quien durante sus primeros años en la industria fue reconocida más por ser hija de Billy Ray Cyrus y posteriormente, la estrella de Disney que no lograba separar su carrera musical de la empresa infantil. La cantante que recientemente recibió el Grammy por Flowers sabe que tener hijos implica tomar decisiones basadas en otros factores ajenos a la voluntad pues declaró durante la entrevista que no le gustaría tener hijos en un mundo donde el medio ambiente está siendo devastado.

La idea de que mis hijos puedan habitar un planeta donde los mares ya no puedan tener peces es angustiante Miley Cirus

Aunque muchas mujeres en el mundo han decidido no ser madres, la presión que ejerce la sociedad en ellas sigue siendo un tema a tratar y es que la insistencia ante el desapego de la maternidad convierte de inmediato a las mujeres en objeto de cuestionamientos y recriminaciones por parte de quienes consideran que las mujeres sólo acarician la plenitud después de tener hijos.