“Me estaba volviendo loco”: Robert Pattinson confiesa cómo Zendaya lo rescató durante el rodaje de The Drama

Robert Pattinson y Zendaya protagonizan The Drama, una película dirigida por el director noruego, Kristoffer Borgli, que llegará a los cines el próximo 3 de abril y que ha contado con una gira de prensa intensa.

The Drama es una de las películas más esperadas del 2026, pues no se trata de una comedia romántica, sino de un thriller psicológico con una exigencia emocional que ha afectado a sus protagonistas, especialmente al actor británico.

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Robert Pattinson casi enloquece en el set de ‘The Drama’

Durante una entrevista con la revista Premiere, Robert Pattinson compartió cómo casi enloquece al filmar una de las escenas más intensas de la película que protagoniza junto a Zendaya.

“Teníamos una escena juntos que me estaba volviendo loco”, explicó el actor. “Buscaba desesperadamente su significado, escribiendo páginas y páginas de análisis textual”.

Convencido de que el diálogo escondía un significado oculto, el actor británico pasó días analizándolo hasta obsesionarse; la noche previa al rodaje, decidió llamar a Zendaya en busca de ayuda.

“Compartí mis dudas con ella, hablé durante dos horas, y al cabo de un rato, con mucha calma, me hizo entender que la línea decía simplemente lo que estaba a simple vista, que no había ningún significado oculto”.

A pesar de la claridad de la explicación de su coprotagonista, Pattinson no pudo evitar sentirse afectado: “Luego de eso, estuve volviéndome loco durante tres días”, confesó con humor.

Robert Pattinson confiesa cómo Zendaya lo rescató durante el rodaje de The Drama Handout/The Academy via Getty Images

No es la primera vez que Pattinson enfrenta dificultades en un rodaje: el actor reveló que casi sufrió un “colapso mental” durante la filmación de Die, My Love, dirigida por Lynne Ramsay y coprotagonizada por Jennifer Lawrence.

“Hice esta película con Lynne Ramsay, quien es muy buena bailarina. Jennifer Lawrence también lo es. Les resulta muy fácil. Me decían: ‘Baila, solo es música, baila’. Yo dije que iba a tener un colapso mental si tenía que hacer eso, que teníamos que coreografiar la escena o cortarla. Y ellos: ‘No, solo baila, deja de ser tan raro’”.

Robert Pattinson en Dune 3 gracias a Zendaya

Sin embargo, la experiencia de Robert fue muy diferente durante la filmación de Dune 3, donde interpreta al temible villano, Scytale, mientras que Zendaya interpreta a Chani.

Pattinson recibió una llamada para participar en la tercera película de la saga, y le sorprendió. Él fue quien le dijo a Zendaya: “Le pregunté: ¿Puedo participar en una de esas películas de Dune?”, y ella respondió: “Conozco a un tipo”.

El actor dijo que no sabe si su personaje es bueno o malo. Scytale es un personaje inusual: “No diría que es un villano convencional, incluso podría ser un buen tipo”.