Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

“Me estaba volviendo loco”: Robert Pattinson confiesa cómo Zendaya lo rescató durante el rodaje de The Drama

En medio de la intensidad emocional del rodaje de The Drama, Robert Pattinson confesó que una escena particularmente exigente lo llevó al límite.

Abril 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Robert Pattinson casi enloquece en el set de ‘The Drama’

Robert Pattinson casi enloquece en el set de ‘The Drama’

Getty Images

Robert Pattinson y Zendaya protagonizan The Drama, una película dirigida por el director noruego, Kristoffer Borgli, que llegará a los cines el próximo 3 de abril y que ha contado con una gira de prensa intensa.

The Drama es una de las películas más esperadas del 2026, pues no se trata de una comedia romántica, sino de un thriller psicológico con una exigencia emocional que ha afectado a sus protagonistas, especialmente al actor británico.

Te podría interesar: ¿Zendaya confirmó su boda secreta con Tom Holland en los Oscar 2026? El detalle de su outfit que no pasó desapercibido

Robert Pattinson casi enloquece en el set de ‘The Drama’

Durante una entrevista con la revista Premiere, Robert Pattinson compartió cómo casi enloquece al filmar una de las escenas más intensas de la película que protagoniza junto a Zendaya.

Teníamos una escena juntos que me estaba volviendo loco”, explicó el actor. “Buscaba desesperadamente su significado, escribiendo páginas y páginas de análisis textual”.

Convencido de que el diálogo escondía un significado oculto, el actor británico pasó días analizándolo hasta obsesionarse; la noche previa al rodaje, decidió llamar a Zendaya en busca de ayuda.

Compartí mis dudas con ella, hablé durante dos horas, y al cabo de un rato, con mucha calma, me hizo entender que la línea decía simplemente lo que estaba a simple vista, que no había ningún significado oculto”.

A pesar de la claridad de la explicación de su coprotagonista, Pattinson no pudo evitar sentirse afectado: “Luego de eso, estuve volviéndome loco durante tres días”, confesó con humor.

Robert Pattinson confiesa cómo Zendaya lo rescató durante el rodaje de The Drama

Robert Pattinson confiesa cómo Zendaya lo rescató durante el rodaje de The Drama

Handout/The Academy via Getty Images

No es la primera vez que Pattinson enfrenta dificultades en un rodaje: el actor reveló que casi sufrió un “colapso mental” durante la filmación de Die, My Love, dirigida por Lynne Ramsay y coprotagonizada por Jennifer Lawrence.

Hice esta película con Lynne Ramsay, quien es muy buena bailarina. Jennifer Lawrence también lo es. Les resulta muy fácil. Me decían: ‘Baila, solo es música, baila’. Yo dije que iba a tener un colapso mental si tenía que hacer eso, que teníamos que coreografiar la escena o cortarla. Y ellos: ‘No, solo baila, deja de ser tan raro’”.

Robert Pattinson en Dune 3 gracias a Zendaya

Sin embargo, la experiencia de Robert fue muy diferente durante la filmación de Dune 3, donde interpreta al temible villano, Scytale, mientras que Zendaya interpreta a Chani.

Pattinson recibió una llamada para participar en la tercera película de la saga, y le sorprendió. Él fue quien le dijo a Zendaya: “Le pregunté: ¿Puedo participar en una de esas películas de Dune?”, y ella respondió: “Conozco a un tipo”.

El actor dijo que no sabe si su personaje es bueno o malo. Scytale es un personaje inusual: “No diría que es un villano convencional, incluso podría ser un buen tipo”.

Keke Palmer se defiende ante comparativos con Zendaya
Entretenimiento
“Soy un talento incomparable”, así se defiende Keke Palmer de los comparativos con Zendaya
Julio 25, 2022
 · 
Fernanda López
Entretenimiento
No creerás cuánto dinero ganará Zendaya por cada episodio de Euphoria 3
Febrero 28, 2023

zendaya robert pattinson
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Kilye Jenner en after party oscars 2026
Entretenimiento
Kylie Jenner revela el secreto de su busto perfecto
Abril 03, 2026
 · 
Scarlet Valencia
El homenaje de Anne Hathaway y Anna Wintour a ‘El diablo viste a la moda’ en los Oscars 2026
Entretenimiento
Anne Hathaway rinde homenaje a ‘El diablo viste a la moda’ junto a la icónica Anna Wintour en los Oscar 2026
Marzo 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Por qué terminaron Renata Notni y Diego Boneta?
Entretenimiento
Diego Boneta y Renata Notni terminan tras 5 años juntos (todas las señales de que no estaban bien)
Marzo 31, 2026
 · 
Melisa Velázquez
dime lo que quieres.jpg
Entretenimiento
Stephanie Cayo y Angie Cepeda cambian de parejas en Dime lo que quieres, la nueva película de ViX+
Julio 21, 2023
 · 
Fernanda Aviléz