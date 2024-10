La mejor amiga de Liam Payne ha roto el silencio sobre la última conversación que tuvo con él un día antes de morir

La muerte de Liam Payne dejó atónito al mundo del entretenimiento. El exintegrante de One Direction murió el pasado 16 de octubre luego de caer desde el tercer piso de un hotel en Argentina, en donde se encontraba para asistir a los conciertos de Niall Horan. De acuerdo a información del personal hotelero, el artista se encontraba bajo los efectos de diversas sustancias nocivas, incluyendo drogas y alcohol.

Hasta el momento se desconoce si se trató de un accidente o de un caso de suicidio, pero poco a poco se han revelado más detalles sobre su deceso, como por ejemplo, el hecho de que su novia, Kate Cassidy, se fue de Argentina cuatro días antes de que el artista falleciera, desmintiendo el contenido que se publicó en la cuenta de Snapchat de Payne horas antes de que cayera por el balcón de su habitación.

Ahora, la mejor amiga del cantante ha roto el silencio sobre la última conversación que tuvo con Liam.

Los mensajes que Liam Payne le envió a su mejor amiga antes de fallecer

La mejor amiga de Liam Payne es Jodie Richards, quien anteriormente fungía como su profesora de artes escénicas. La mujer tuvo una reciente entrevista con Sky News y compartió cuáles fueron los últimos mensajes de texto que intercambió con el exintegrante de One Direction el día que falleció. De acuedo a Richards, Liam se puso en contacto con ella el lunes por la tarde y le preguntó “qué estaba haciendo”, y ella respondió que estaba en el gimnasio con su hijo. Ante esto, el cantante escribió “bien”. Posteriormente, Liam le envió una fotografía desde el Hotel Casa Palermo en Argentina. A las 12 de la noche, el artista le preguntó a su amiga si se encontraba despierta, a lo que ella le preguntó qué hacía y él dijo que “relajándose en Argentina”.

Finalmente, cuando se hizo público el fallecimiento de Liam Payne, Jodie le escribió los siguientes mensajes a su amigo: “Por favor dime que esto no es verdad. Por favor Liam. No tengo palabras y no quiero despedirme. Cuando despierte estoy segura de que todo habrá sido un sueño”.