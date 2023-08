De Hércules al Duende Verde: los memes que se viralizaron tras el regreso de Luis Miguel

El cambio físico de Luis Miguel dio mucho de qué hablar en las redes sociales; el cantante fue víctima de crueles memes

Después de una larga espera, Luis Miguel por fin está de regreso en los escenarios. Después de cuatro años de ausencia, el Sol de México dio inició su gira del 2023 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en donde cantó ante de más de 15 mil personas. La canción elegida para abrir su tan esperado tour fue Será que no me amas, pero no solo fue su espectacular presentación la que dio de qué hablar entre los medios de comunicación y fanáticos, sino también su aspecto físico, el cual fue víctima de algunos crueles memes.

Si bien hemos aprendido que no se debe opinar sobre los cuerpos ajenos, el cambio físico de Luis Miguel fue motivo de debate en las redes sociales; el artista luce mucho más rejuvenecido, pero esto ha llevado a algunos usuarios a hacer comentarios como “Ese no es Luis Miguel”, “Está muy cambiado” y “Siento que es como el quinto Luis Miguel que conozco”. Y es que en torno al intérprete gira una teoría desde hace muchos años, la cual indica que —supuestamente— Luis Miguel falleció en un accidente automovilístico en 1992 y desde entonces ha sido suplantado con otro artista con el objetivo de usar su imagen y seguir generando dinero.

Lo mejor de este Luis Miguel es que no anda peleando con el sonidista, en los videos se ve fresco EL SOL pic.twitter.com/l3fwKER9Ry — Samu (@SamuelCorrado) August 7, 2023

Esta loca teoría jamás ha sido comprobada, pero los internautas no perdieron el tiempo y comenzaron a viralizar memes sobre el aspecto físico de Luis Miguel.

Los memes que se viralizaron tras el regreso de Luis Miguel

Tras el regreso de Luis Miguel, los usuarios de Facebook, Instagram y Twitter comenzaron a compartir memes en los que comparan la imagen del cantante con diferentes personajes de caricatura, películas y demás, como Hércules y el Duende Verde de El Hombre Araña, la película protagonizada por Tobey Maguire. ¡Te dejamos algunos de los más virales!

Luis Miguel era el Duende Verde y no lo sabíamos pic.twitter.com/OgYDpAmG7E — Nano (@cafeconbudin) August 6, 2023

Un día eres joven y otro Luis Miguel se parece a Hércules cuando se avienta al río de almas por Megara. pic.twitter.com/wmmxEk0vxm — El Guarromántico (@Guarromantico_) August 6, 2023

Cuál es Luis Miguel ??? 🥴 pic.twitter.com/dUdzInsr0K — Iván (@ivamba) August 6, 2023

El Luis Miguel de la 1er noche // El Luis Miguel que va a cantar la última noche. pic.twitter.com/2kwfesHM0w — *Gabriel 🇦🇷⚓️ (@G4briel_CC) August 6, 2023

POV entraste al cuarto equivocado en el tour de Luis Miguel. pic.twitter.com/fI0y3qkVqb — rami 🇦🇷 ⭐⭐⭐ 🇦🇷 (@ramialcorte) August 6, 2023

No es la nariz, ni la oreja de Luis Miguel. La nariz ponele que se la operó mucho, pero el hélix de la oreja? 🧐 pic.twitter.com/TW5Y2Szi9g — Eleonora Valentini 🦄 (@EleoValentini) August 5, 2023