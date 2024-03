Los datos curiosos de los Premios Oscar 2024 que todo fanático debe saber

Las películas y actuaciones que no debes perderte, ¡haz tus apuestas!

En un año dominado por “Barbenheimer”, el fenómeno cultural que llenó las salas de cine este verano gracias a los estrenos simultáneos de Barbie y Oppenheimer, los premios Oscar no se quedaron atrás y ambas cintas recibieron múltiples nominaciones. El thriller biográfico de Christopher Nolan sobre el físico J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, dominó las nominaciones de este año, con 13 en total; simultáneamente, la fantástica comedia de Greta Gerwig sobre la icónica muñeca de Mattel interpretada por Margot Robbie obtuvo ocho. La segunda película más nominada fue Poor Things, con 11, y le siguió Killers of the Flower Moon, con 10.

Luego de más de 100 días en los que Hollywood estuvo cerrado por las huelgas de los sindicatos de escritores y actores, por fin la industria se reactivó en noviembre, por eso se logrará la ceremonia en marzo. Aquí lo que tienes que saber sobre la 96 entrega del Oscar.

Las películas nominadas

AMERICAN FICTION

Tras obtener el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto (mismo por el que 12 años de esclavitud, Green Book y Nomadland se llevaron el Oscar), esta historia se enfoca en un escritor y profesor de inglés que escribe una novela satírica bajo un seudónimo para denunciar la hipocresía que viven los autores en el mundo editorial.

ANATOMY OF A FALL

La ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2023 se enfoca en el juicio de Sandra,una aclamada escri- tora cuya vida cambia tras la muerte de su esposo, quien cae de lo más alto de su casa de forma misteriosa.

BARBIE

Aunque parece lejano que la película más taquillera del año también pudiera llevarse el premio más codiciado de la noche, nos encantaría, pues presenta un punto de vista distintivo y necesario sobre el feminismo.

THE HOLDOVERS

Muestra el vínculo que forman un peculiar y amargado maestro (Paul Giamati), un alumno al que tiene que cuidar y la cocinera del colegio (Da’Vine Joy Randolph) en una Navidad en los años setenta.

KILLERS OF THE FLOWER MOON

Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro vuelven a hacer mancuerna

en esta adaptación de la novela de David Grann, publicada en 2017, que sigue la historia de un complot que acabó con la vida de casi 70 miembros de la tribu Osage en Estados Unidos entre los años 1921 y 1925, después de la Primera Guerra Mundial.

MAESTRO

Tras dirigir A Star is Born, Bradley Cooper actúa, escribe, produce y dirige este proyecto que retrata la relación entre el compositor Leonard Bernstein y su esposa Felicia. Coproducen Scorsese y Steven Spielberg.

OPPENHEIMER

La cinta sobre el hombre que creó la bomba atómica cumple todos los requisitos

de una ganadora del Oscar, por lo que no nos sorprendería su triunfo. El elenco de ensueño incluyó a Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Casey Affleck y otros más.

PAST LIVES

Una de las grandes sorpresas del Festival de Sundance de 2023 en la que dos amigos de la infancia reflexionan sobre el paso de los años y lo que ha marcado su vida.

POOR THINGS

La propuesta del cineasta griego Yorgos Lanthimos cautivó a los asistentes de Venecia, donde ganó el León de Oro como Mejor película. La historia gira en torno a Bella, una mujer que revive gracias a los experi- mentos de un doctor, y cuyo despertar sexual y viaje de descubrimiento impulsan una odisea donde intentará trazar su propio destino.

THE ZONE OF INTEREST

Este drama de época tiene lugar en el Holocausto, pero está visto a través de un grupo de alemanes que vive junto a un campo de concentración y que parecen no inmutarse por los horrores que suceden al lado.

Mejor director

Entre los aspirantes a director están Christopher Nolan (Oppenheimer), Jonathan Glazer (The Zone of Interest), Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) y Yorgos Lanthimos (Poor Things). El premio parece será para Nolan, quien se ha llevado varios reconocimientos esta temporada. Con esta mención, Scorsese logró la mayor cantidad de nominaciones de cualquier director vivo, asegu- rando su décima, aunque solo ganó una vez, por The Departed.

Datos curiosos de los Oscar 2024

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es una comunidad global de más de 11 mil miembros: artistas, cineastas y ejecutivos que trabajan en la industria.

La mayoría de las categorías limitan la votación de nominaciones a su rama específica (los actores nominan a los actores, los diseñadores de vestuario nomi- nan su categoría, etc.), pero todos los miembros de la academia pueden votar por la Mejor película.

Otro dato es que el compositor John Williams, de 91 años, obtuvo su nominación número 54, convirtiéndolo en el músico más nominado en la historia de los Oscar.