Montserrat Marañón y el secreto del éxito de Tótem, el filme que representará a México en los Óscar 2024

Montserrat Marañón es la protagonista de Tótem, la película que competirá por una estatuilla en los Premios Oscar 2024, ¡no te pierdas todo lo que nos contó!

La historia de Sol, una niña de 7 años, cambia radicalmente luego de que en el cumpleaños de su padre, la verdad sobre su familia sea revelada ante sus ojos. Esa es la trama de Tótem, la película mexicana dirigida por Lila Avilés que fue nominada a Mejor película extranjera en los Premios Oscar 2024. Tótem tuvo su premier nacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia y obtuvo el Premio del Público, Mejor Dirección y Mejor Película.

Monserrat Marañón es una de las protagonistas de esta película mexicana multipremiada y será el 30 de noviembre que llegue a todas las salas de cine a nivel nacional.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Montserrat Marañón de Tótem y nos contó qué es lo que hace que este filme haya sido tan bien recibido y valorado por la crítica.

¿Qué elementos cinematográficos crees que hacen de Tótem una película digna de llegar a los premios Oscar?

Yo creo que es una película muy particular, habla de una una familia mexicana en su intimidad y trata temas que a veces no necesariamente son muy agradables, pero como todos en esta vida, cuando tenemos un momento de crisis pues tenemos que levantarnos. Ver la perspectiva desde México y en una niña de 7 años creo que hace de Tótem una película diferente. Es tan íntima que eventualmente parece hasta documental, porque es muy sencilla y natural.

Creo que creo que son muchos elementos que hacen de la película Tótem un proyecto muy diferente y muy particular.

¿En un principio imaginaste que Tótem llegaría tan lejos?

Jamás. Se convirtió en una película muy personal. Pusimos el corazón. Es decir suena a cliché, pero es que es real. La manera de involucrar de Lila Avilés es increíble, yo digo que nos hipnotizó. Por supuesto que nadie se lo esperó. Jamás se me cruzó por la cabeza que pudiéramos llegar a tocar la puerta del Oscar.

Cortesía

A Sol, la protagonista, le cambia radicalmente la visión que tiene de la vida, ¿Tótem logró tener este efecto en ti de alguna manera?

Totalmente. Ahorita que lo dices, se me enchina el cuero. Híjole, qué fuerte no lo había pensado y te puedo decir que la manera de trabajar de Lila a mí me impactó muchísimo porque es una es una mujer que tiene una visión bien concreta de hacer las cosas.

¿Qué podrías decir que fue lo más difícil durante el rodaje?

Pues la verdad es que siento que fluyeron muchas cosas. A nivel producción no sé cómo se las habrán pasado porque sí es una película de bajo presupuesto. O sea tuvimos que tener ciertos cuidados porque trabajamos con niños, y no es que haya sido difícil, nada más fue que sí teníamos que jugar más, teníamos que estar más abiertos y ser más sensibles a lo que ellas necesitaban. Pero tampoco fue un obstáculo porque fluyó increíblemente, lo hicieron de una manera espectacular y todos decidimos jugar con ellas y pasarnosla bien.

Tótem Limerencia Films y Laterna,

¿Aprendiste alguna lección al trabajar con Naíma y Saori?

Lo que te puedo decir de las dos es: qué manera de dejarse sorprender, qué manera de dejarse dirigir, qué manera de jugar con ellas y qué manera de ver las escenas. No necesariamente eran escenas donde jugamos a ‘las traes’ o sea había escenas donde tenían que pasar otras cosas quizás no muy gratas, pero la manera en que ellas se integraron siempre fue a partir del juego y creo que eso es algo que no tenemos que perder. Esa es una manera que tiene también Lila para trabajar, o sea como que todo el tiempo está explorando y todo el tiempo está jugando y todo lo ve desde un tremendo gozo.

Tótem muestra cómo las relaciones se van fracturando, ¿tú crees que la película es un fiel reflejo de nuestra sociedad actual?

Sí. Hasta cierto punto siento que es una película que habla de cómo somos los mexicanos y cómo resolvemos las historias, de cómo nos enfrentamos de pronto al dolor o a estas situaciones que fragmentan. Siento que es una manera muy particular de relacionarnos, también siento que por eso es una buena opción para el Oscar y creo que por eso le ha ido tan bien en festivales internacionales , porque la manera de involucrarnos los mexicanos pues tiene su onda, tiene su chiste, es diferente y es muy linda y cálida.

¿Qué crees que hace a Tótem una película reflexiva o qué aprendizaje te dejó a ti a nivel personal?

Yo creo que es una película reflexiva porque sí voltea a ver a nuestro origen. Todos venimos de una familia. Todos tenemos una familia y todos generamos vínculos a partir de los ejemplos que nos dan nuestros padres. Entonces creo que en ese sentido está la reflexión, está el momento de ver dónde de dónde venimos y quiénes somos. A mí me gusta mucho la palabra Tótem, pues es una estructura que tiene una serie de piezas y que si se cae una pieza pues se cae. Entonces de alguna manera es también como vernos a nosotros mismos en esta estructura y ver que todos somos partes de un Tótem.