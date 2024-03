Celebridades vetadas por la Academia para asistir a los Óscar

Will Smith no ha sido la única celebridad sancionada por la Academia, aunque seguramente es el que más recordamos…

En 2022 presenciamos uno de los episodios más polémicos en la historia de los Óscar cuando Will Smith abofeteó en vivo a Chris Rock quien hizo una broma de mal gusto sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith, lo que enfureció al protagonista de Soy Leyenda.

Sin embargo, no es la única celebridad que ha sido vetada por la Academia de las artes y las ciencias cinematográficas. Cabe destacar que Will Smith no puede asistir a la ceremonia hasta 2032.

Carimi Cardi

El actor fue expulsado de la Academia en 2004 tras ser acusado de piratería por difundir screeners de películas que no habían sido estrenadas lo cual le costó el veto permanente a las ceremonias. Cardi murió en 2019 sin volver a desfilar por la alfombra roja.

Adam Kimmel

El director fue expulsado en 2021 debido a que apareció en el registro de abusadores sexuales por delitos que cometido contra menores en 2003 y 2010.

Adam Kimmel Getty images

Bill Cosby

Vetado en 2018 por ser encontrado culpable de agresión sexual en contra de Andrea Constand, exjugadora de baloncesto, ocurrida en 2004, aunque estuvo preso tres años por dicho delito fue liberado y sigue sumando denuncias en su contra

Bill Cosby Getty images

Richar Gere

Desde 1993, Richard Gere no piso la alfombra roja por posicionarse políticamente durante una ceremonia de los Óscar, motivo que lo dejo fuera de la ceremonia durante 20 años.

La sanción llegó por manifestarse en contra de las violaciones a los derechos humanos en el Tibet.

Richar Gere Getty images

Roma Polanski

Fue sancionado por la Academia luego de reconocer que tuvo relaciones sexuales con una menor en los años setenta. Aunque huyó a Francia y siguió produciendo películas, Roman Polanski fue investigado por las autoridades estadounidenses en 2022.

Roma Polanski Getty images

Harvey Weinstein

80 mujeres denunciaron abuso sexual por parte de Harvey Weinstein quien actualmente purga una pena de 23 años en prisión, fue vetado por la Academia en 2017