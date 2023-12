Lo predijo la ciencia: Mariah Carey y Bryan Tanaka terminan después de 7 años de relación

Mariah Carey y Bryan Tanaka anunciaron su separación definitiva luego de 7 años de romance

Aunque la relación entre Mariah Carey y Bryan Tanaka parecía ser de las más sólidas del medio, recientemente anunciaron su separación y la causa fue la diferencia de edad.

Como cada año, Mariah Carey se ha adueñado de la Navidad con su exitoso sencillo All I Want for Christmas Is You, sin embargo, todo parece indicar que esta Navidad la canción podría tomar un sentido diferente para la cantante y es que hace un par de días el rumor sobre su separación del bailarín Bryan Tanaka fue confirmado.

Así fue la tierna historia de amor entre Mariah Carey y su joven exnovio, Bryan Tanaka

Mariah Carey y el bailarín, Bryan Tanaka, se conocieron cuando el joven ingresó al staff de bailarines de respaldo para el tour Adventures of Mimi en 2006, sin embargo, decidieron darse una oportunidad en el amor hasta 2016, luego de la inminente ruptura de Mariah con James Packer, el prometido con el que nunca consumó su amor.

La verdadera noticia luego de que Mariah Carey decidiera darle una nueva oportunidad a Cupido fue que su nuevo novio era 14 años menor que ella, sin embargo, en ese momento ni Mariah ni Bryan parecían tener un problema con eso.

Lo que no fue sorpresa es que tan sólo un año después de anunciar su relación, Mariah Carey y Bryan Tanaka terminaron su romance luego de que la cantante se apareciera en lo premios Kid Choice Awards del 2017 en compañía de sus hijos Monroe y Moroccan y el padre de estos, Nick Cannon. Incluso se hablaba de una posible reconciliación entre ambos, pero no ocurrió así.

Mariah Carey y Bryan Tanaka Getty images

Tiempo después, Tanaka y Carey decidieron regresar y darle una segunda oportunidad a su historia, en esta ocasión el amor duraría seis años hasta hace un par de días que su separación se hizo oficial. ¿Cuál fue el motivo?

La edad, un factor decisivo en la separación de Mariah Carey y Bryan Tanaka

Una fuente cercana a la pareja declaró en exclusiva para la revista PageSix que el principal motivo de la separación fue la diferencia de edad, ya que el bailarín de 40 años tiene deseos de ser padre, sin embargo, Mariah Carey que tiene 54 años y dos hijos ya no tiene deseos de volver a ser mamá.

Él quiere tener una familia. Ella no está ahí PageSix

Los rumores de la posible separación iniciaron en noviembre durante el tour Merry Christmas One and All! ya que el bailarín brilló por su ausencia, los mismos rumores crecieron cuando la cantante estadounidense fue captada en su tradicional viaje anual a Aspen sin la compañía de su inseparable novio, Bryan Tanaka.

Lo predijo la ciencia...

Un equipo de científicos de la Universidad Emory de Atlanta, en Estados Unidos realizó un estudio que revela la fórmula detrás de la diferencia de edad ideal para que una pareja funcione y tenga éxito:

Las parejas que se llevan una década de diferencia en edad tienen 39% de probabilidades de tomar caminos diferentes después de enamorarse.

A diferencia de la última vez que Mariah Carey y Bryan Tanaka terminaron esta ocasión parece ser definitiva.