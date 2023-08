Lewis Hamilton metiéndose en las noches a la lujosa villa de Shakira

Vuelven los rumores de romance entre Shakira y Lewis Hamilton; ¿qué está pasando realmente entre ellos?

¿Son o no son? Lewis Hamilton y Shakira han protagonizado un sin fin de rumores relacionados con romance y enemistad. El piloto automovilístico y la cantante encendieron las alarmas desde hace varios meses, después de tener algunas salidas juntos que terminaron apuntando a un posible romance. Sin embargo, semanas después se dio a conocer que supuestamente, Hamilton está molesto con Shakira por haberle dado a entender a la prensa que había algo más que una amistad entre ellos, e incluso le prohibió la entrada a su motorhome durante Silverstone.

“Si la invitan, que no baje al lugar donde estoy yo concentrándome para la carrera, no quiero que esté en el motorhome ni en el hospitality, ni quiero que estén en algún lugar donde yo me esté concentrando”, fueron las palabras que habría dicho Lewis Hamilton sobre Shakira.

Además, el británico fue visto a bordo de un yate con Eiza González, por lo que algunos medios de comunicación dieron por finalizado su romance con Shakira. Pero aquí viene un plot twist en la historia: Lewis Hamilton se habría estado metiendo durante las noches a casa de Shakira.

Lewis Hamilton metiéndose a escondidas a la casa de Shakira

De acuerdo al programa español, Y ahora Sonsoles, durante los últimos días Shakira habría alquilado una lujosa villa en una isla española para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, a la cual Lewis Hamilton ingresaba en las noches para hacerle compañía:

“Podemos confirmar que Hamilton sí entraba por la noche, suponemos que, a verse con Shakira, lógicamente porque no se le ha perdido otra cosa en esta urbanización. Toda esa zona son villas, Shakira ha estado siete días en esta villa Coco Loco, espectacular, unifamiliar, enorme, con todos los servicios de lujo”, dijo Tamara Gorro, la presentadora que participa en Y ahora sonsoles.

“Solo ha salido dos o tres días a comer fuera y sí podemos confirmar por una persona con la que he hablado, que ha visto a Hamilton entrar aquí una de las noches a la urbanización que es muy lujosa y privada. Las villas están en lo alto de la montaña, no tiene acceso cualquier persona. Por la noche, él ha salido de fiesta a unas discotecas que aquí son muy famosos y luego iba a casa de Shakira a terminar la noche de mejor manera”, añadió.

Lewis Hamilton le fue infiel a esta artista; ¿Shakira lo sabe? Getty Images

Otros periodistas corroboran la información de Lewis Hamilton y Shakira

Fue el paparazzi Sergio Garrido, quien confirmó la información de Tamara Gorro y aeguró que Shakira y Hamilton se vieron por lo menos tres veces en la villa.

“Cuando los trabajadores se marchaban, la cantante se quedaba sola con su escolta privada y recibía la visita de Hamilton. Además, uno de los choferes de Hamilton le escucha hablar habitualmente con Shakira en los traslados”, comentó y añadió que la intérprete de Acróstico solo ha alido dos días durante su estancia; una de ellas fue para ver a Bizarrap y la otra para reunirse con Lewis Hamilton.

“Se han visto más de tres veces durante una semana”, reveló, sin señalar que se trate específicamente de un encuentro romántico.