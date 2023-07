¿Cómo tomó Shakira el hecho de que Lewis Hamilton pasara un día en Ibiza con Eiza González? Entérate de los detalles

La situación entre Lewis Hamilton y Shakira parece estar cada vez más tensa. Desde hace un par de meses se dio a conocer que —supuestamente—, el piloto automovilístico y la cantante tenían un romance. Los rumores comenzaron a sonar después de que se viralizara una fotografía de Hamilton y Shakira cenando en un restaurante de Barcelona, así como varias imágenes de ambos divirtiéndose a bordo de un yate.

Algunas fuentes revelaron a diferentes medios de comunicación que la relación entre el británico y la colombiana iba viento en popa y que incluso ya se besaban en público, sin embargo, Lewis Hamilton desmintió tener un romance con Shakira y ha evitado tener contacto con ella durante las últimas semanas.

“Si la invitan, que no baje al lugar donde estoy yo concentrándome para la carrera, no quiero que esté en el motorhome ni en el hospitality, ni quiero que estén en algún lugar donde yo me esté concentrando”, fueron las palabras que habría dicho Lewis Hamilton sobre Shakira, según las presentadoras del podcast Mamarazzis. Y es que, aparentemente, la intérprete de Acróstico era quien solicitaba invitaciones para asistir a las carreras de Lewis Hamilton.

“Me cuentan que entre los dos sabían muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre uno y otro para hacer lo que quisieran”, declaró Jordi Martín en un video publicado en su canal de YouTube.

Así reaccionó Shakira ante la salida de Lewis Hamilton y Eiza González

Hace algunos días, Lewis Hamilton fue captado en Ibiza a bordo de un yate con Eiza González y Jenny Stray Spetalen. Los tres aparecen conversando y tomando el sol, y varios reportes indican que después de su paseo por altamar acudieron a un bar junto con el cineasta, Baz Luhrmann y su esposa, Catherine Martin.

Ahora, acaba de darse a conocer cómo reaccionó Shakira tras enterarse de dicha noticia relacionada con Eiza.

“Shakira en ningún momento le ha exigido nada a Hamilton ni tampoco se ha sentido molesta porque él se vaya a Ibiza y aparezca acompañado de una chica o dos. He hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre ella y Hamilton siempre ha habido una amistad, bonita, sincera, y que entre ellos sí ha habido algo más que una amistad”, agrego el periodista y desmintió las declaraciones de Laura Fa y Lorena Vázquez en las que aseguran que Shakira buscaba ir a los eventos de Hamilton para estar cerca de él.

“Lo que me niegan rotundamente es que Shakira haya forzado salir en el (…) que se haya autoinvitado al campeonato en Silverstone. Hamilton siempre la ha invitado, ha sido cortés con ella”, declaró y finalizó expresando que Shakira está centrada en su nueva vida, además de que no tiene ninguna intención de que su supuesto romance con Lewis Hamilton se viralice para perjudicar a su ex pareja, Gerard Piqué.