Lewis Hamilton habría expresado su rechazo por Shakira (y su ficticio romance con ella)

Lewis Hamilton está muy molesto con Shakira; estas fueron las palabras que el piloto automovilístico habría dicho sobre la colombiana

Parece que el vínculo (amistoso o romántico) que había entre Shakira y Lewis Hamilton se ha desmoronado. Desde hace varios meses comenzaron a circular rumores de romance entre la intérprete de Acróstico y el piloto automovilístico, los cuales nunca fueron confirmados directamente por el británico o la colombiana, sin embargo, sus encuentros daban mucho de qué hablar. Además de que Hamilton y Shakira fueron fotografiados juntos en un restaurante de Barcelona y a bordo de un yate en compañía de amigos, la talentosa cantante asistió a las carreras en las que participó Lewis.

Sin embargo, se acaban de revelar detalles que señalan que el deportista nunca invitó a Shakira a dichos eventos.

Lo que dijo Lewis Hamilton sobre Shakira (y su ficticio romance con ella)

De acuerdo a las titulares del podcast Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, Shakira era quien solicitaba invitaciones para asistir a las carreras de Lewis Hamilton, pues —supuestamente— la colombiana quería que sus fotos fueran filtradas y relacionadas con el piloto de carreras.

“En esa primera invitación, Lewis no tendría nada que ver y es el equipo que se encarga de las Relaciones Públicas los encargados de invitar a Shakira porque lo hacen con muchísimas celebridades, es una manera de promocionar también al equipo de Mercedes. Podemos asegurarlo, Lewis Hamilton no tuvo nada que ver en esa invitación”, reveló Fa, mientras que Lorena añadió: “Ella se muestra interesada en acudir a Montmeló y nuevamente promocionar que está en el circuito de Mercedes. Nos aseguran que en esa segunda invitación es que no la invita nadie, Shakira es la que pide entradas para poder acceder como invitada VIP a esa carrera”.

Por dicho motivo, Lewis Hamilton le habría impedido la entrada a Shakira a su motorhome durante Silverstone, pues se dice que está molesto de que ella quiera hacer creer que hay una relación sentimental entre ambos.

¿Qué dijo Lewis Hamilton sobre Shakira?

De acuerdo a las presentadoras del podcast, Lewis Hamilton expresó su rechazo por ver a Shakira durante su última carrera con el objetivo de no seguir alimentando los rumores de romance entre ellos:

“Si la invitan, que no baje al lugar donde estoy yo concentrándome para la carrera, no quiero que esté en el motorhome ni en el hospitality, ni quiero que estén en algún lugar donde yo me esté concentrando”, fueron las palabras que habría dicho Lewis Hamilton sobre Shakira.