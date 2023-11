Latin Grammy 2023: Rosalía interpreta “Se nos rompió el amor” frente a Rauw Alejandro

Las redes sociales están estallando después de que Rosalía interpretara en los Latin Grammy 2023 un desgarrador tema musical que podría describir su historia con Rauw Alejandro

El pasado mes de julio se dio a conocer que una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo, Rosalía y Rauw Alejandro, decidieron ponerle punto final a su relación y cancelar su compromiso. Tres años antes, la española y el puertorriqueño hicieron público su romance y se comprometieron en marzo del 2023 . Fue a través de su videoclip de Beso que los artistas anunciaron la gran noticia de que se casarían, sin embargo, sus planes de boda se vieron afectados.

Rauw Alejandro desmintió que el motivo de su ruptura fuera por una presunta infidelidad, declarando lo siguiente: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas”, escribió y añadió: “Por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Por dicho motivo, uno de los momentos más esperados de los Latin Grammy 2023 es el reencuentro de Rosalía y Rauw Alejandro, pues ambos están presentes en la premiación e incluso la artista cantó “Se nos rompió el amor” de Rocío Jurado frente al intérprete de “Todo de ti”.

Rosalía cantando “Se nos rompió el amor” delante de Rauw Alejandro, eso es servir coño #LatinGRAMMY pic.twitter.com/COCyMJTIO3 — cerrejota 🧸 (@cerrejota) November 16, 2023

Latin Grammy 2023: los mejores memes del reencuentro de Rosalía y Rauw Alejandro

Como era de esperarse, las redes sociales ya se inundaron de imágenes, memes y videos relacionados con el reencuentro de Rauw Alejandro y Rosalía en los Latin Grammy 2023, a pesar de que los cantantes no se han cruzado durante la premiación, pues de acuerdo a diferentes informes, sus representantes pactaron mantenerlos alejados el uno del otro para evitar polémica.

Sin embargo, eso no ha evitado que los internautas publiquen memes sobre el esperado reencuentro de la ex pareja:

Rosalia cantando por Rocio Jurado, Se nos rompió el amor, en frente de Rauw Alejandro estoy chillandooooooo pic.twitter.com/3NYqqBw5If — Sagittaria (@itsagittaria) November 16, 2023

Rosalía, Karol G y Rauw Alejandro en el backstage de los Grammy pic.twitter.com/hVI6wNF0Fe — antonio (@AntonioMata) November 16, 2023