Latin Grammy 2023: ¿Qué pasó durante el reencuentro de Rosalía y Rauw Alejandro?

¿Habrá reconciliación entre Rauw Alejandro y Rosalía? Eso es lo que se preguntan los fanáticos sobre su reencuentro en los Latin Grammy 2023

Los Latin Grammy 2023 se están llevando a cabo este 16 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES en Sevilla, España. El evento contará con presentaciones de grandes artistas, como Shakira, Maluma, María Becerra, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Rosalía. Son precisamente estos dos últimos artistas quienes están dando de qué hablar, pues tras haber cancelado su compromiso y terminado su relación su primer reencuentro será en los Latin Grammy 2023.

Mientras que muchos fanáticos esperan que su reencuentro se traduzca en una posible reconciliación, hay otros que creen que los artistas se evitarán a toda costa, aunque algunos medios señalan que por azares del destino, los artistas viajaron en el mismo avión.

¿Se reencontraron Rosalía y Rauw Alejandro durante los Latin Grammy 2023? Esto fue lo que pasó

De acuerdo a diferentes informes, los representantes de Rauw Alejandro y Rosalía pactaron que la ex pareja no se cruce durante los Latin Grammy 2023, esto con el objetivo de evitar polémica y malos entendidos. Esto ha dado pie a que los internautas especulen si los cantantes quedaron en malos términos para no querer ni verse. Además, Rosalía y Rauw Alejandro evitaron las entrevistas de la alfombra roja para evitar que hagan posibles preguntas sobre su ruptura.

Rosalía llegó luciendo un elegante vestido negro de encaje que dejó a la vista su ropa interior del mismo color, mientras que Rauw Alejandro llegó acompañado al evento por su madre.

Todo parece indicar que Rosalía y Rauw Alejandro no tendrán un encuentro cercano durante los Latin Grammy 2023.