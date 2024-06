¿Qué dice la letra de la canción que Cazzu habría dedicado indirectamente a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Desde antes de que se confirmara el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, parece que Cazzu ya sabía lo que estaba pasando, pues dejó de seguir en Intagram a la intérprete de Qué agonía a pesar de que llegaron a ser amigas cercanas gracias a Nodal. Y si bien hasta el momento Cazzu no ha dado declaraciones oficiales al respecto, algunos medios de comunicación creen que la argentina envió una indirecta a la nueva pareja.

Se cree que Cazzu ya sabía desde antes, que HOLA! iba a confirmar el romance de su ex con Ángela Aguilar, pues la argentina compartió en sus historias una canción que estaba escuchando y que podría estar dirigida a Nodal.

La reacción de Cazzu ante la confirmación del romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu posteó en su cuenta de Instagram la canción ‘Maldición’ de Rosalía, y de acuerdo a lo que dice la letra, algunos fanáticos señalaron que fue una indirecta para Nodal y Aguilar.

La letra dice así:

M’an dicho que no hay sali’a

Por esta calle que voy

M’an dicho que no hay sali’a

Yo la tengo que encontrar

Aunque me cueste la vida

O aunque tenga que matar

Ay, el querer

Que en un momento quisiera

Estar loca y no querer

Porque el querer causa pena

Pena que no tiene fin

Si el loco vive sin ella

No le temas al camino

Es como una maldición

No le temas al camino

Si la alumbro, la confirmo

Ya lo sabes, es lo que pasa

Y ninguno quie’e decirlo

He deja’o un reguero

De sangre por el suelo

He deja’o un reguero

Que me lleva al primer día

Que te dije que te quiero

Pa’ saber lo que decías