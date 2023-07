Después de muchos años, Sarah Jessica Parker finalmente confesó por qué no se quitó la ropa durante el rodaje de Sex and the City

Con el estreno de la segunda temporada de And Just Like That, el spin off de la icónica serie Sex and the City, han salido a relucir muchos detalles de las protagonistas. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis le dieron vida a Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes y Charlotte York, respectivamente. Aunque tienen muchas en cosas en común, los personajes son muy diferentes entre sí; Carrie es adicta al amor y a la moda, Samantha tiene un pensamiento muy liberal, Miranda es feminista y empoderada y Charlotte se inclina por lo tradicional.

Sin embargo, solo uno de ellas se negó a hacer escenas de desnudo tanto en Sex and the City como en And Just Like That; se trata de Sarah Jessica Parker, ¡te contamos más al respecto!

La razón por la que Sarah Jessica Parker nunca apareció desnuda en Sex and the City

Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis se desnudaron múltiples ocasiones en la serie, pero este no fue el caso de Parker. En una entrevista con Howard Stern, la artista señaló que no fue “una cuestión de moralidad”, sino una de “timidez”.

“Creo que nunca me sentí cómoda exponiéndome de esa manera. Nunca juzgué a nadie más haciéndolo”, dijo, refiriéndose a sus coestrellas. “Lo único que me preocupaba era que simplemente no me sentía cómoda haciendo desnudos”.

¿Cómo reaccionó el productor de la serie?

Afortunadamente, Darren Star comprendió la situación y nunca hizo sentir incómoda a Sarah por su decisión de conservar la ropa durante las escenas subidas de tono.

“Él dijo… ‘Tendremos otros actores. Si se sienten cómodas haciéndolo, lo harán, pero tú no tienes que hacerlo’”, reveló con alivio.