La obsesiva relación sentimental de Rosa Peral dentro de prisión; ¿de quién se enamoró?

“Se obsesionó con ella"; ¿con quién inició un romance Rosa Peral tras las rejas? Te lo contamos todo

Rosa Peral fue denominada “viuda negra” después de matar a su pareja, Pedro Rodríguez en mayo del 2017. Junto con su amante, Albert López, la sentenciada planeó premeditadamente el asesinato del hombre y después de quitarle la vida, lo incineraron dentro de la cajuela de su automóvil en el Pantano de Foix. Tanto en El cuerpo en llamas, la serie basada en este caso, como en el documental, Las cintas de Rosa Peral, se da a conocer la vida romántica y sexual de Rosa Peral, quien aparentemente se involucró con diferentes hombres al mismo tiempo.

Actualmente, Rosa Peral lleva seis años en la cárcel y aún le faltan 19 más dentro de la prisión de Mas d’Enric en Tarragona, por lo que ha comenzado a hacer una nueva vida tras las rejas. Ricard Ustrell platicó con Rosa Peral, quien le contó cómo es su rutina dentro de prisión: “Estoy estudiando derecho por si en algún momento salgo de aquí y vuelvo a tener una vida. Trabajar es lo que me permiten estudiar y demás. Los salarios de aquí no son descomunales”, reveló. “Cobramos 118 euros al mes, de los cuales pagamos un 20% de responsabilidad civil. La forma de vivir aquí no es una vida relajada”, expresó y señaló que “no ha recibido ni un euro” de El cuerpo en llamas.

En cuanto a su vida romántica, una de las reclusas contó que Rosa Peral mantuvo una relación abierta con un hombre y una mujer (al mismo tiempo).

Rosa Peral mantuvo un romance en la cárcel con una mujer y un hombre al mismo tiempo

El programa español, ‘Y ahora Sonsoles’ se puso en contacto con una excompañera de prisión de Rosa Peral, quien reveló cómo era el comportamiento de la sentenciada en la cárcel.

“Muy como se ve, es egocéntrica, manipuladora, va mucho sola porque no quería tener mucho trato. Es una manipuladora de libro”, expresó. “En la acogida fue muy amable y educada, pero a lo largo de los meses la he conocido un poco más y he visto diferentes historias. Siempre está diciendo mentiras y es una persona muy posesiva”.

Fue entonces cuando comenzó a contar por qué era “posesiva” y dijo que mantuvo una relación obsesiva dentro de prisión: “Tiene relaciones con hombres y con mujeres. Una chica con la que estaba, tenía una relación abierta, pero solo para ella porque ella estaba con otro hombre y no quería que la chica tuviera otras relaciones. No paraba de seguirla, estaba obsesionada con ella”, señaló y agregó que “Es una prisión mixta, se puede salir al colegio o al polideportivo y estás con hombres”.