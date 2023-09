Las nudes que Rosa Peral habría enviado dos días después de matar a Pedro

Los detalles del Crímen de la Guardia Urbana protagonizado por Rosa Peral siguen saliendo a la luz

Tras el estreno de la serie de Netflix, El cuerpo en llamas, el Crímen de la Guardia Urbana protagonizado por Rosa Peral cobró fuerza en redes sociales a pesar de que el asesinato que cometió sucedió hace seis años. Junto con Albert López, Peral fue sentenciada a 25 años de prisión por el asesinato con alevosía y agravante de parentesco de Pedro Rodríguez, quien era su pareja en aquel momento. Fue la madrugada del 1 de mayo de 2017 cuando los acusados mataron a Pedro y posteriormente metieron el cadáver del hombre en el maletero de su automóvil para trasladarlo al Pantano de Foix, donde finalmene fue incinerado por ambos.

Según las pruebas analizadas en el juicio —como llamadas y mensajes—, Rosa y su ex, Albert, habrían llevado a cabo un macabro plan para deshacerse de Pedro y poder estar juntos de nuevo. Sin embargo, Rosa Peral señala que ella no fue cómplice del asesinato, pero que se vio obligada a colaborar con Albert por temor a que lastimara a sus hijas. Por su parte, Albert asegura que Rosa fue la autora del homicidio de Pedro después de que supuestamente él la hubiera agredido físicamente.

Las fotografías eróticas que Rosa Peral habría enviado 2 días después de matar a Pedro

A lo largo del tiempo se han dado a conocer cada vez más detalles del caso, como por ejemplo, El Español —según consta en el sumario al que ha tenido acceso—informó hace algún tiempo que dos días después del asesinato de Pedro, Rosa Peral intercambió un par de fotografías eróticas con su vecino, Manuel, quien vive en la finca más próxima a la de Rosa. El involucrado también dijo haber mantenido un encuentro sexual con ella, y aunque ya había pasado un tiempo desde la última vez que se enviaron fotos, Rosa retomó la práctica el 3 de mayo de 2017, un par de días después del asesinato de Pedro.

Como testigo, Manuel reconoció en su testimonio que después de intercambiar nudes con Rosa, Los él le pidió a ella que eliminara todas las fotografías para que nadie pudiera verlas y sobre todo, para que Pedro no se enterara de lo que estaba ocurriendo, a lo que ella habría respondido: “Claro, si no me mata”.