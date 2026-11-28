¿Te pasa esto? Abres Instagram, ves que alguien salió a cenar, que otra persona está de viaje y, de pronto, esa noche tranquila en casa empieza a sentirse como algo que te estás perdiendo.

El problema no es necesariamente que quieras estar ahí, sino que deseas saber qué pasa. O sea que tienes FOMO (Fear Of Missing Out) el miedo a perdernos algo. Aunque hoy parece importar cada vez menos estar en todas partes y empieza a resultar atractivo no estarlo. Cancelar un plan puede sentirse bien. Pasar un día sin publicar nada puede ser justo lo que necesitábamos. Dejar el teléfono en otro lado un rato puede resultar más interesante que revisar quién escribió.

A esa sensación se le conoce como JOMO, Joy Of Missing Out: el placer de perderse algo. Y quizás lo más interesante no sea que tenga un nombre, sino por qué esta idea resulta tan atractiva.

José Bustamante, sociólogo por la UNAM, nos dice: “Porque nunca había sido tan fácil saber qué hacen los demás. Las redes sociales eliminaron buena parte de la distancia que antes existía entre nuestra vida y la de otras personas. Podemos ver lo que alguien hace mientras sucede, saber dónde está, y eso significa que siempre hay algo que mirar”.

El resultado puede ser agotador. No porque las redes sean malas en sí, sino porque nos mantienen dentro de un flujo permanente de información, comparación y estímulos. Un estudio publicado en agosto en Current Psychology analizó a 707 usuarios de redes sociales y encontró que una mayor interacción digital se asociaba con más comparación social y menos JOMO. “La comparación social, a su vez, se relacionó negativamente con el bienestar emocional, social y psicológico, mientras que el JOMO se relacionó positivamente con el bienestar psicológico”, explica Tania Rodríguez, psicóloga social por la Universidad del Valle de México.

El estudio no demuestra que dejar las redes nos haga en automático más felices ni que desarrollar JOMO cure la ansiedad, pero sí aporta una pista sobre algo que tal vez muchos reconocen: cuando dejamos de mirar con frecuencia lo que hacen los demás puede cambiar nuestra relación con nuestra propia experiencia. Tal vez por eso el JOMO tenga menos que ver con “usar menos el teléfono” y más con dejar de sentir que tenemos que estar disponibles todo el tiempo.

Mensajes de buenos días que generan apego emocional, según la IA Getty Images

La nueva obsesión es no hacer nada: por qué el JOMO está de moda

El verdadero lujo puede ser elegir

Hay una diferencia importante entre no hacer algo porque no podemos y porque no queremos. Como dice Tania, “no es lo mismo quedarnos en casa porque nadie nos invitó que decidir que esta noche preferimos estar solas. Tampoco es igual apagar el teléfono porque nos lo impusimos como regla que dejarlo lejos porque queremos leer, dormir, cocinar o tan solo no responderle a nadie durante un rato”.

La diferencia parece mínima, pero una investigación reciente sugiere que puede ser relevante. El International Journal of Information Management analizó el JOMO como una forma de experimentar la desconexión digital y realizaron cuatro estudios, incluidos dos experimentos prerregistrados y una intervención de campo de dos semanas. Encontraron que cuando la desconexión se plantea como una elección propia y positiva, aumenta la sensación de autenticidad y la libertad percibida frente a la tecnología. También observaron efectos favorables sobre el bienestar digital y una reducción del uso de redes sociales.

Y quizás no necesitamos otra lista de reglas para vivir mejor ni que alguien nos diga cuántos minutos al día podemos usar Instagram o convertir cada noche sin teléfono en una prueba de disciplina. Podemos empezar por preguntarnos qué queremos hacer en realidad.

“¿Quiero ir a la fiesta o me preocupa no saber qué pasó si no voy? ¿Quiero abrir TikTok o estoy incómoda con el silencio? Son preguntas pequeñas, pero introducen una pausa entre el impulso y la decisión”, sugiere José Bustamante.

Y ojo, JOMO no significa aislamiento. “Si una persona deja de salir porque tiene miedo de relacionarse, se siente sola o está evitando situaciones que le producen ansiedad, no deberíamos asumir que está viviendo una versión saludable del JOMO. El contexto y la motivación importan”, opina Tania.

Sin embargo, los beneficios son palpables: más autonomía, una relación menos automática con la tecnología, menor necesidad de compararnos y mayor sensación de actuar de acuerdo con lo que queremos. Y eso podría tener más valor que cualquier detox.

Si tienes mucho FOMO, no empieces por desaparecer

Aquí está la parte complicada: ¿qué pasa si justo tú eres de las que necesita saberlo todo? Si te angustia no contestar, si sientes que tienes que revisar historias o si la idea de pasar un día sin redes te produce más ansiedad que alivio, es posible que no necesites otro reto de “desconexión total”.

“Empieza pequeño”, sugiere José, “y continúa. La próxima vez que sientas el impulso de revisar el teléfono, espera cinco minutos. No para demostrar que tienes fuerza de voluntad, sino para descubrir qué buscabas. ¿Información? ¿Entretenimiento? ¿Compañía? ¿La tranquilidad de saber que no te pierdes nada?”.

Prueba también a perderte algo que no sea demasiado importante. No revises las historias de una reunión. Haz un plan y no lo publiques. Come sin fotografiarlo. “La idea es comprobar qué ocurre cuando no respondes a cada impulso”, subraya Bustamante.

No hacer nada también puede ser hacer algo

Eso es algo que siempre me repiten mis maestros budistas y me río, pero intenta hacerlo, es dificil en este mundo… y quizás la verdadera razón por la que el JOMO se abre paso ahora es que llega en un momento en el que muchas personas están cansadas de sentir que todo debe aprovecharse.

Convertimos el descanso en productividad. Hay aplicaciones para dormir mejor, métodos para organizar el tiempo y hasta maneras “correctas” de no hacer nada, pero no necesitas ser una persona que nunca contesta mensajes. No tienes que dejar Instagram ni rechazar planes para demostrar que tienes una vida interesante. Y tampoco tienes que sentir culpa si una noche quieres salir, hablar, bailar y enterarte de todo.

El punto es otro. Que puedas elegir.