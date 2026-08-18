La historia detrás de los 3 vestidos de novia que Jordyn Woods lució en su boda con Karl-Anthony Towns

El pasado 15 de agosto, Jordyn Woods y Karl-Anthony Towns se casaron en una hermosa ceremonia al aire libre frente al océano en Malibú, California, rodeados de familiares y amigos que incluyeron varias celebridades de alto perfil y figuras de la NBA.

Sin embargo, más allá del lujo, el glamour y el impresionante desfile de celebridades, lo que está dando de qué hablar son los tres vestidos de novia que usó Jordyn, cada uno pensado para un momento diferente de la celebración, y que además combinaron sofisticación, romanticismo y el estilo personal de la empresaria.

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Los tres vestidos de novia de Jordyn Woods para su boda con Karl-Anthony Towns

Jordyn Woods de 28 años, mostró a la revista Vogue su última prueba de vestido de novia junto a la diseñadora Danielle Frankel, en su showroom de Los Ángeles, acompañada por su madre Elizabeth y su hermana Jodie.

El primer vestido de novia de Jordyn Woods

El primer vestido, que Woods llevó en su ceremonia de boda, fue un vestido de seda sin tirantes con falda fruncida y sutiles detalles de encaje, incluyendo una delicada bufanda de encaje con cuello.

“La intención del diseño estuvo ahí desde el principio”, dijo Frankel antes de que Woods añadiera: “Ella insistió en que fuera suave en la zona del estómago y que el fruncido fuera perfecto. Y tienes que dejar que el artista haga su trabajo”.

“Honestamente, es todo lo que podría haber deseado”, comentó Woods mientras la admiraban. “Esto es mejor de lo que pensaba que sería mi vestido de novia soñado”.

Segundo vestido de novia de Jordyn Woods

Para la recepción, Woods cambió su look nupcial por un vestido de encaje sin tirantes, que complementó con un delicado encogimiento de encaje, Frankel reveló que la falda fruncida del diseño surgió como un feliz accidente, convirtiéndose inesperadamente en uno de los detalles más especiales del vestido.

“Tenía ese aire griego que me pareció realmente hermoso y complementario a su vestido de ceremonia, pero aún así diferente”, dijo Frankel sobre el diseño. “Así que contaron una historia muy cohesionada”.

El tercer vestido de novia de Jordyn Woods

Para cerrar la celebración, Woods eligió un vestido de columna de seda con espalda descubierta, acompañado de una bufanda a juego, la modelo destacó el trabajo creativo detrás de sus looks y confesó que, aunque estaba nerviosa por la boda, las pruebas de vestuario le dieron mayor seguridad y tranquilidad.

Los invitados a la boda de Jordyn Woods y Karl-Anthony Towns

La pareja intercambió votos en una ceremonia rodeada de familiares y amigos, entre ellos algunas figuras de la NBA y celebridades como Kylie Jenner y su novio Timothée Chalamet, Hailey Bieber y Justin Bieber, además de Teyana Taylor, Michael B. Jordan, Jada Pinkett Smith, Ben Stiller y Christine Taylor.