La canción de Taylor Swift que revelaría que estuvo embarazada de Matthew Healy

Taylor Swift es experta en hablar sobre sus relación románticas a través de las letras de sus canciones, y esta vez no fue la excepción

Taylor Swift sigue dando de qué hablar luego del lanzamiento de su nuevo álbum musical titulado “The Tortured Poets Department”. Como ya es costumbre, la cantante incluyó algunas de sus experiencias y desenlaces románticos en algunos de sus temas musicales, y esta vez fueron Joe Alwyn y Matthew Healy quienes parecen protagonizar las letras de sus canciones.

Mientras que con Joe Alwyn duró seis años y parecía llevar una relación estable y muy formal con él, con Matthew Healy mantuvo un polémico y fugaz romance que los swifties no apoyaban, pues aseguraban que el vocalista de the 1975 no era buen candidato para la artista. pues calificaron a Matty con un “carácter racista y homofóbico”, por lo que no creían que fuera un buen prospecto para Taylor, sobre todo ahora que creen haber descubierto un detalle más de su relación.

Fans creen haber descubierto que Taylor Swift estuvo embarazada de Matthew Healy

Una de las canciones del nuevo disco de Taylor Swift se titula But Daddy I Love Him, la cual parece hablar sobre su relación con Matthew Healy, pues hace referencia a una persona a la que nadie de su círculo social aceptaba y que incluso sus padres odiaban, pero aún así ella seguía amándolo. Sin embaro, una parte de la canción habla sobre un posible embarazo, y los fanáticos ahora creen que la cantante iba a tener un bebé de Healy. Parte de la letra dice así:

Now I’m running with my dress unbuttoned

Screaming “But Daddy I love him!”

I’m having his baby

No, I’m not, but you should see your faces

I’m telling him to floor it through the fences

No, I’m not coming to my senses

I know he’s crazy but he’s the one I want

Ahora estoy corriendo con el vestido desabrochado

Gritando ‘Pero papi, lo amo’.

Voy a tener su bebé

No, no lo voy a hacer.

Pero deberían ver sus caras

Le estoy diciendo que atraviese las vallas.

No, no estoy volviendo a mis sentidos.

Sé que está loco pero es a él a quien quiero.

Esta teoría no ha sido confirmada, pero algunos internautas tienen la firme creencia de que Taylor estuvo embarazada de Matthew.