¿Por qué Thunderbolts* tiene un asterisco en el título? Marvel por fin lo explica

Desde el boom de Avengers: Endgame, Marvel ha intentado encontrar una nueva fórmula que nos vuelva a emocionar igual, y aunque no ha sido fácil, Thunderbolts* parece haber dado en el clavo, la historia que logró traernos a personajes muy queridos por los fans y también ayudó a dar esperanza en que las cosas están por mejorar.

Lo curioso es que una de las dudas más sonadas en cuanto a la película fue por qué el título de la película tiene un asterisco. Aunque inicialmente no se hablo mucho sobre esta decisión, el pasado 5 de mayo se dio a conocer la razón detrás de esto y puede que sea un pequeño spoiler, entonces, si no has visto la peli, aquí es cuando debes dejar de leer.

El título tiene un asterisco porque denota el subtítulo de la película, el cual sería “*Los Nuevos Vengadores”. Cabe mencionar que Disney aclaró que técnicamente no renombró Thunderbolts*, sino que simplemente desglosó el asterisco.

La razón de este “cambio” superficial del título es porque con esta entrega se da pie a “Vengadores: El Juicio Final” , la cual se estrenará el 1 de mayo de 2026 y es una de las películas más esperadas por el regreso de personajes y actores legendarios de la saga, entre ellos el icónico Robert Downey Jr.