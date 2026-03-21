Suscríbete
Entretenimiento

¿Jacob Elordi y Nicki Nicole están saliendo? Los rumores que apuntan a un nuevo romance

¿Romance a la vista? Analizamos las pistas que vinculan al actor de Euphoria, Jacob Elordi, con la cantante argentina Nicki Nicole.

Marzo 21, 2026 • 
Scarlet Valencia
Jacob elordi y nicki nicole

¿Jacob Elordi y Nicki Nicole están saliendo? Los rumores que apuntan a un nuevo romance

Getty Images

¡Paren todo! Si pensabas que el 2026 no podía darnos más sorpresas, agárrate. Los radares de internet detectaron un movimiento sospechoso en redes que tiene a todo el mundo gritando: ¿Jacob Elordi y Nicki Nicole son la nueva pareja del año? De la pantalla de HBO al flow argentino, te contamos por qué este rumor tiene a internet a punto del colapso.

Las pistas del encuentro

1. El follow de la discordia. Todo comenzó cuando los fans notaron que el actor australiano y la ex de Peso Pluma empezaron a intercambiar likes muy específicos.

2. Avistamientos. Fuentes cercanas en Los Ángeles aseguran que se les vio compartiendo un café en una zona exclusiva de West Hollywood. Aunque no hay foto de beso (aún), la química en las descripciones de sus fotos parece decir más que mil palabras.

3. El “vibe” similar. Nicki ha estado pasando mucho tiempo en L.A. por grabaciones, mientras que Jacob ha expresado en entrevistas su amor por la música urbana latina. ¿Será que Nicki le está enseñando español o Jacob le está dando tips de actuación?

4. El silencio que confirma. Hasta ahora, ninguno de los dos ha salido a desmentirlo, y ya sabemos que en Hollywood, el que calla, otorga.

Sea real o solo una amistad muy cool, este es el crossover que necesitábamos para cerrar el fin de semana. ¡Seguiremos informando, sister!

que-kardashian-jenner-eres.jpg
Entretenimiento
Test: ¿A qué Kardashian-Jenner te pareces más según tu personalidad?
De acuerdo a tu forma de ser, ¿con qué integrante de las Kardashian compartes más cosas en común?
Marzo 07, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Entretenimiento
Así lucía Priyanka Chopra antes de ser famosa, ¡no la reconocerás!
Marzo 06, 2023
La hija de Salma Hayek ya tiene 15 años y se robó las miradas en los Premios Oscar 2023
Marzo 12, 2023

jacob elordi actores de hollywood cantantes latinas Nicki Nicole romances secretos
Scarlet Valencia
Te sugerimos
La regla de las tres citas ¿mito o realidad.jpg
Entretenimiento
TOP 7 planes y lugares para elevar el nivel de tu cita en CDMX
Marzo 19, 2026
 · 
Leilani Aviles
El accesorio de Zendaya que confirma su boda con Tom Holland en los Oscars 2026
Entretenimiento
¿Zendaya confirmó su boda secreta con Tom Holland en los Oscar 2026? El detalle de su outfit que no pasó desapercibido
Marzo 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El homenaje de Anne Hathaway y Anna Wintour a ‘El diablo viste a la moda’ en los Oscars 2026
Entretenimiento
Anne Hathaway rinde homenaje a ‘El diablo viste a la moda’ junto a la icónica Anna Wintour en los Oscar 2026
Marzo 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Autumn Durald Arkapaw en los Oscars 2026
Entretenimiento
¿Quién es Autumn Durald Arkapaw y por qué es la mujer que hizo historia en los Oscars?
Marzo 16, 2026
 · 
Scarlet Valencia