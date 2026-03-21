¿Jacob Elordi y Nicki Nicole están saliendo? Los rumores que apuntan a un nuevo romance

¡Paren todo! Si pensabas que el 2026 no podía darnos más sorpresas, agárrate. Los radares de internet detectaron un movimiento sospechoso en redes que tiene a todo el mundo gritando: ¿Jacob Elordi y Nicki Nicole son la nueva pareja del año? De la pantalla de HBO al flow argentino, te contamos por qué este rumor tiene a internet a punto del colapso.

Las pistas del encuentro

1. El follow de la discordia. Todo comenzó cuando los fans notaron que el actor australiano y la ex de Peso Pluma empezaron a intercambiar likes muy específicos.

2. Avistamientos. Fuentes cercanas en Los Ángeles aseguran que se les vio compartiendo un café en una zona exclusiva de West Hollywood. Aunque no hay foto de beso (aún), la química en las descripciones de sus fotos parece decir más que mil palabras.

3. El “vibe” similar. Nicki ha estado pasando mucho tiempo en L.A. por grabaciones, mientras que Jacob ha expresado en entrevistas su amor por la música urbana latina. ¿Será que Nicki le está enseñando español o Jacob le está dando tips de actuación?

4. El silencio que confirma. Hasta ahora, ninguno de los dos ha salido a desmentirlo, y ya sabemos que en Hollywood, el que calla, otorga.

Sea real o solo una amistad muy cool, este es el crossover que necesitábamos para cerrar el fin de semana. ¡Seguiremos informando, sister!