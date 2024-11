Liam Payne falleció el pasado 16 de ocubre después de caer del tercer piso del hotel CasaSur Palermo. Hasta el momento hay tres imputados por su fallecimiento

Braian Nahuel Paiz, de 24 años de edad, trabaja como camarero en Buenos Aires, Argentina, y fue imputado por las autoridades como proveedor de estupefacientes por “dos suministros claramente comprobados” a Liam Payne. De acuerdo a declaraciones del joven, el músico y él se conocieron durante su horario laboral en un restaurante de Puerto Madero; ese día, el exintegrante de One Direction iba acompañado por su novia, Kate Cassidy, y dos personas más. Todo habría comenzado el 2 de octubre con un contacto visual.

Aunque la Justicia señala que Braian le suministró drogas al cantantes el 14 de octubre, él lo niega rotundamente.

Imputado en el caso de Liam Payne asegura que no le vendió drogas al cantante y que pasó “algo íntimo”

“La realidad es que no le suministré drogas a Liam. Él me contactó en lo que es mi trabajo, nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche. Dicen que él no se estaba drogando, pero cuando llegó al local en el que yo trabajo ya estaba drogado; de hecho, no comió”, reveló a Telefé. “En uno de esos momentos, él se me acercó, me pidió mi contacto, yo le pasé mi Instagram y él me envió mensajes porque quería drogarse. Él ya estaba drogado y creo que se iba a un concierto. Y ahí fue la última vez que hablamos”.

El camarero dijo que finalmente se encontró con Liam en su hotel: “Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína que está en esas fotos. La separaba, no sé qué hacía, la limpiaba, eso era cada vez menos, y la fumaba. Nos drogamos, pasó algo íntimo. No le dije nada porque no lo vi mal, lo vi normal, bien. En ningún momento fue agresivo, me trató muy bien, fue muy dulce. Me preguntaba si yo estaba bien”, dijo y aseguró que debido a que la baranda del balcón de su habitación era alta, Liam “no pudo haberse tirado”.

“Creo que lo dejaron solo. Él me envió una ubicación que no era del hotel. Por lo que se ve en la foto, como que le sacaron el chip. Él estaba asustado. Cuando yo me voy se quedó sentado en el inodoro, mirando al frente”, dijo y contó que el artista colocó papeles en la ranura para la llave de la puerta del cuarto del Hotel CasaSur Palermo. “Tenía miedo. No sé de qué tenía miedo, yo no entendía y, a la vez, entendía que algo raro estaba pasando”.

Hasta el momento, Braian no está detenido, pero le retuvieron su pasaporte y tiene prohibido salir del país mientras la investigación del fallecimiento de Liam Payne siga en curso.