El revival de los 2000 está más fuerte que nunca ahora que Hilary Duff está lista para retomar su carrera musical

Este año se ha enfocado en traer de regreso las tendencias más top de los 2000, desde un maquillaje grunge a los pantalones capri. Pero esta nostalgia traspasó también al mundo del entretenimiento.

Desde secuelas de películas icónicas como Freaky Friday hasta el desarrollo de The Devil Wears Prada 2. Sin duda, este año nos ha regalado el poder volver a disfrutar de historias y artistas que marcaron nuestra infancia y adolescencia.

Hilary Duff regresa a la música de la mano de Atlantic Records

Ahora, Hilary Duff se une a esta ola de revivals y anunció que su carrera musical está lista para volver a hacernos bailar como lo hacía hace 10 años. Fue a través de redes sociales que la actriz y cantante informó que está de regreso al estudio de grabación.

Aunque ella no profundizó más en el tema, Variety dio a conocer que Duff firmó un contrato con la disquera Atlantic Records. Y su nuevo disco no será el único contenido que recibiremos de este regreso a lo musical.

Ya que vendrá acompañado de una docuserie que seguirá a Hilary en su travesía de regreso a la música y cómo influye en su vida personal. Fue a través de un comunicado que se informó lo siguiente:

”...los fans la acompañarán mientras ella compagina la crianza de una familia, la grabación de nueva música, los ensayos de conciertos y la preparación para actuar en el escenario por primera vez en más de una década.”

En cuanto a la serie, sabemos que será dirigida y producida por Sam Wrench, quien estuvo encargado de dirigir grandes entregas como “A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter” y “Taylor Swift: “The Eras Tour”.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Hilary Duff?

De momento no se ha dado a conocer la fecha de lanzamiento ni del disco ni de la docuserie, por lo que solo nos queda esperar a recibir alguna actualización sobre el tema, pero si algo es seguro, es que la emoción está a tope y ya nos urge saber más de este proyecto.