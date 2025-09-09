Suscríbete
Úrsula Corberó espera su primer bebé junto a Chino Darín

September 09, 2025 • 
María Dávalos
Úrsula-Corberó-Chino-Darín.png

Úrsula Corberó anuncia su embarazo en redes sociales

Getty Images

La actriz que nos enamoró en La Casa de Papel anuncia su embarazo y rompe las redes

Si algo nos regaló La Casa de Papel, fue darle protagonismo a grandes talentos españoles, entre ellos la actriz Úrsula Corberó, quien interpretó a Tokio y desde entonces no ha dejado de darnos grandes proyectos como El Chacal junto a Eddie Redmayne. Pero las sorpresas no se limitan solo a su vida profesional, ya que en redes sociales compartió la gran noticia de que va a ser mamá.

Úrsula Corberó está embarazada por primera vez

Fue a través de un post en redes sociales que la actriz compartió una imagen de ella recargada en un sillón mostrando su pancita de embarazada y acompañó la foto con el texto “Esto no es IA”.

En cuestión de minutos, la foto acumuló miles de likes y comentarios celebrando esta gran noticia y dejando mensajes llenos de cariño para Úrsula. Más allá de este post, la actriz no ha compartido más información al respecto.

¿Quién es el novio de Úrsula Corberó?

En cuanto al papá del bebé, se sabe que es el actor y productor argentino Chino Darín, con quien ha sostenido un romance por casi 10 años. Ya que se conocieron en 2016 durante las grabaciones de la serie española La Embajada.

Desde entonces han sido inseparables y su relación es una de las más queridas en España. Ahora dan otro gran paso como pareja y consolidan aún más su amor al prepararse para la llegada de un nuevo integrante a su familia.

