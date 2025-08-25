El pelo rizado no solo luce espectacular en cualquier temporada del año, también tiene la capacidad de darle un toque único a cada look; es por eso que encontrar el corte adecuado puede hacer una gran diferencia al momento de querer resaltar tus rasgos y estilizar el rostro. Es por eso que, si tienes la cara redonda y buscas un cambio de look que favorezca y estilice al instante, estos son los mejores cortes para pelo rizado y rostros redondos en 2025.

Mejores cortes para pelo rizado y rostros redondos que estilizan al instante

Rizos en capas:

Los cortes en capas son una opción infalible para quienes buscan disminuir el volumen en algunas partes y resaltar los rasgos del rostro. Este estilo distribuye mejor el peso del pelo, lo que ayuda a que los rizos se vean más definidos y tengan mucho movimiento.

Lob en capas:

El lob en capas no solo es perfecto para cualquier tipo de pelo, pero cuando se trata de rizos, es una excelente opción para alargar visualmente el rostro y definir los rizos sin que se vean pesados. Es un corte versátil que se adapta tanto a planes casuales como más elegantes.

Wolf cut:

El wolf cut es uno de los cortes que ha ganado popularidad en los últimos años y es completamente entendible por su gran capacidad para favorecer a los rostros redondos. Es la opción ideal si buscas un look atrevido y que rejuvenezca.

Shaggy bob:

El shaggy bob combina el estilo atemporal del bob con una vibra moderna gracias a las capas desiguales. En rizos, este corte da textura y movimiento, rompiendo la simetría de un rostro redondo.

Corte pixie:

El pixie rizado es la opción para ti si lo que buscas son cambios grandes o darte un descanso de la melena larga. Este corte es famoso por alargar visualmente el rostro ya que al dejar los rizos cortos y definidos en la parte superior, da volumen en la parte superior. Es cómodo, fácil de peinar y una opción moderna que transmite seguridad y estilo.

Encontrar cortes para pelo rizado y rostros redondos a veces se puede sentir imposible pero mientras tengas claro lo que quieres lograr o transmitir con tu cambio de look, la búsqueda puede ser más fácil. Ya sea que quieras algo sofisticado como el lob en capas o algo más atrevido como el corte pixie, lo importante es elegir el corte que resalte tus rasgos y personalidad.