El estampado que llegó para quedarse y estilizar este otoño 2025

Con la llegada del otoño, nuestra ropa ligera y veraniega pasa a segundo plano para dar paso a chamarras, abrigos, botas y mucho estilo para el frío de la manera más estilizada posible.

Es por eso que uno de los mayores aliados para este otoño 2025 es un patrón que nos ha acompañado por años, pero esta vez se renueva para darle ese toque atrevido y moderno a todos nuestros looks: el animal print.

Animal print como el protagonista del otoño 2025

El animal print es de los pocos patrones en el mundo de la moda que ha prevalecido por generaciones gracias a su versatilidad y adaptabilidad a las necesidades e intereses de las distintas generaciones.

Aunque popularmente el print que predomina es el de leopardo, este otoño vamos a darle protagonismo al de víbora. La cual se está posicionando como la opción predilecta para todo tipo de prenda, desde pantalones a gabardinas e incluso en bolsos y botas.

Nuestras opciones favoritas para lucir el print de víbora para otoño 2025

Blusas o tops con print de víbora

Las blusas de animal print de víbora son ideales para quienes buscan darle protagonismo a su outfit sin arriesgar demasiado. Funcionan perfecto tanto en ropa ajustada como en sus versiones oversize. Una blusa estampada con jeans rectos o una falda satinada crea un balance entre lo moderno y lo sofisticado.

Bolsas con estampado de víbora

Un accesorio clave de esta temporada son las bolsas con estampado de víbora. Desde mini bags hasta totes, este diseño transforma un outfit sencillo en algo memorable. Son versátiles y se adaptan fácilmente a looks de día y de noche.

Pantalones con estampado de víbora

Si quieres un statement piece, los pantalones de víbora son una excelente opción. Este otoño se llevan en cortes rectos o flare, ideales para estilizar la figura. Puedes combinarlos con un top liso en colores neutros para equilibrar el look o incluso con un blazer.

Botas con print de víbora

Las botas en general llegaron para quedarse este otoño, pero en especial las de estampado de víbora. Ya sean altas, estilo western o botines, son una pieza versátil que transforma cualquier outfit. Se pueden llevar con vestidos largos, faldas midi o jeans, siempre dando ese toque atrevido y moderno.

Ya sea que prefieras un look coordinado de la cabeza a los pies de animal print de víbora, o lo tuyo sea algo más sutil como una bolsa de mano o el diseño de tu manicure, este patrón promete estilizar al momento y darle un toque moderno a cualquier ocasión.