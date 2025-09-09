Scarlett Johansson rompe el silencio después de su video viral besando a Jonathan Bailey

El video que rompió las redes por fin tiene una explicación y esto fue lo que dijo Scarlett

Si algo es común en el mundo de las celebridades, es que después de pasar meses trabajando juntos día y noche, se llegan a desarrollar grandes amistades, e incluso romances.

En el caso de Scarlett Johansson y Jonathan Bailey, ambos actores se hicieron grandes amigos después de trabajar en el reboot de Jurassic Park titulado Jurassic World: Rebirth. Película en la cual ambos son de los personajes principales y son un gran apoyo el uno para el otro a lo largo del filme.

Esa complicidad traspasó la pantalla y, durante las giras de prensa, ambos actores compartieron un beso ante las cámaras más de una vez. De esos momentos surgieron videos que en cuestión de minutos acumularon millones de vistas y generaron dudas sobre la verdadera relación entre ellos.

La cual muchos fans no dudaron en aclarar y recordar, que Scarlett lleva casi cinco años casada con el actor y comediante Colin Jost; en cuanto a Jonathan, él ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual y se identifica como homosexual.

¿Qué dijo Scarlett Johansson sobre su beso con Jonathan Bailey?

Pero fue meses después del suceso que Scarlett rompió su silencio sobre el tema y le comentó a Entertainment Weekly durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto lo siguiente:

“Fue algo tan gracioso y absurdo”

Una declaración simple y concisa para dejar en claro un momento que para ambos no fue más que diversión inocente entre dos grandes amigos. Que si somos honestas, ¿a quién no le gustaría tener una amistad así con Jonathan Bailey?